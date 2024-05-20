大腦異於常人 荷蘭女畫家四肢並用 同時畫10幅畫

荷蘭女畫家Rajacenna能一心多用，同時使用四肢為10張圖作畫，神經科學解釋，這是因為女畫家的大腦有獨特功能。（視頻截圖）

荷蘭31歲女畫家達姆（Rajacenna van Dam）擁有兩手兩腳並用、四肢都能作畫的天賦異稟，可以同時畫10張圖畫。據信她是世界上唯一一個具有這種能力的藝術家。

香港 01引述法新社報導，達姆全憑想像，學會了繪畫出猶如相片般像真、細緻的人像畫，更難以置信的是，她能一心多用，同時使用四肢為10張圖作畫。她表示，基於自我挑戰的精神與追求快速繪畫，在5年前開始嘗試用雙手繪圖，而後發覺原來自己是一名能夠左右開弓的畫家。在那之後，有記者曾半開玩笑的詢問她是否也能用腳畫圖，她欣然接受挑戰。

荷蘭女畫家Rajacenna同時用雙手繪製逼真的鉛筆肖像。（路透）

在經過多次摸索之後，她成功的用橡皮泥把畫筆固定在腳趾之間，完成另類繪畫挑戰，而她其後在網上發布自己用四肢作畫的影片，從此聲名大噪，接到的畫作訂單愈來愈多。

荷蘭女畫家Rajacenna可同時用雙手繪製逼真的鉛筆肖像。（路透）

她的父親亞克（Jaco van Dam）指出，她女兒每一幅畫作的售價約落在6000歐元到1.2萬歐元（約6515.6美元至1.3萬美元）之間。

達姆之所以會被形容為藝術天才，是因為她並不是從小就學會繪畫 ，她直到16歲的時候才第一次接觸畫畫，年紀輕輕已被選為400位荷蘭最具影響力的女性之一。

達姆稱，據她所知自己是全球唯一一個能以四肢同時繪畫的藝術家。亞克補充說，他雖然不知女兒為何可以這麼厲害，但土耳其 裔德國 神經學家貢圖爾昆（Onur Gunturkun）曾指出，「她大腦左右兩側的連接程度是平均水準的3倍。」猜測這可能就是達姆「有能耐做到神經學視為不可能的事」。