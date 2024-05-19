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左乳餵白人嬰 黑人奶媽銅像反奴日矗立法國港口

綜合報導
法國紀念反奴隸日，今年在拉羅雪爾港為「克拉瑞斯，一位奶媽奴隸」雕像揭幕。（中央社）
法國紀念反奴隸日，今年在拉羅雪爾港為「克拉瑞斯，一位奶媽奴隸」雕像揭幕。（中央社）

為紀念「法國反奴隸日」，法國政府今年特別在第一個開啟奴隸貿易的港口拉羅雪爾港，舉行雕像揭幕儀式。這是一座高約2公尺女性銅製雕像，名稱為「克拉瑞斯，一位奶媽奴隸」（Clarisse, nourrice esclave）。

中央社報導，法國反奴隸日全名為「販賣、奴役、廢除奴隸紀念日」（Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions），於2006年5月10日首次紀念至今，根據法國教育部網站，反奴隸日旨在尊重人類尊嚴，反思奴隸制度為違反人權罪的紀念日。

今年反奴隸日紀念典禮首度離開巴黎，移至法國西南部拉羅雪爾港邊進行雕像揭幕儀式。奴隸紀念基金會新聞稿指出，1594年，也就是430年前，拉羅雪爾成為法國第一個開啟奴隸貿易的港口，往來於非洲與美洲。

西南日報報導，18世紀的拉羅雪爾因奴隸貿易而致富，共500趟船自拉羅雪爾港口駛向非洲，再前往安地列斯群島，稱為三角航程，僅次於南特1200趟與波爾多。1793年法屬殖民地聖多明哥發動革命，促使奴隸制度廢止，1804年聖多明哥獨立，成為海地。

在拉羅雪爾市政府與奴役紀念基金會的策畫下，2024年的反奴役日邀請海地藝術家菲力波（化名Philipo，本名為Woodly Caymitte）製作一座高約兩公尺女性銅製雕像。女性銅像坦露左胸，正哺育一名白人嬰兒，在她右腳旁，一名黑人嬰兒正仰頭對她哭泣。該雕像名為「克拉瑞斯，一位奶媽奴隸」。

藝術家菲力波告訴拉羅雪爾政府，他想討論一個在歷史教科書裡不太觸及的面向，即奶媽奴隸的視角。他解釋：「克拉瑞斯左邊的乳房正餵養白人嬰兒，而她的右邊乳房則保留給自己的黑人孩子。」

菲力波對巴黎人報表示，克拉瑞斯是一名真實人物，她從海地的萊奧甘城市被賣到法國拉羅雪爾，成為她主人小孩的奶媽。在當時，許多剛產後的年輕女性奴隸，都會成為奶媽奴隸。菲力波向法國第3電視台新阿基坦大區強調：「克拉瑞斯代表在奴隸制度下受苦的女性們，對我來說，這座雕像正代表著一種力量。」

克拉瑞斯雕像背向拉羅雪爾城市，面向大西洋，矗立於港邊公園的愛梅塞薩爾步道上，該步道以出生於法屬馬丁尼閣島的政治詩人塞薩爾為命名。

拉羅雪爾市政府在雕像旁陳列告示牌，介紹克拉瑞斯的生平，並陳列廢除奴隸制度的年表。1794年法國首度廢除奴隸制度，然而1802年拿破崙又再次恢復奴隸制度，直到1848年才正式廢除。

每年5月10日為法國反奴隸日，今年在拉羅雪爾港邊舉行雕像揭幕儀式。雕像名稱為「克...
每年5月10日為法國反奴隸日，今年在拉羅雪爾港邊舉行雕像揭幕儀式。雕像名稱為「克拉瑞斯，一位奶媽奴隸」。（中央社）

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