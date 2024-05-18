「只是在工作」尼泊爾雪巴人登頂珠峰29次 再破自己紀錄

卡米．瑞塔（中）第29次成功登頂世界最高峰珠。圖為第28次登頂世界最高峰歸來的卡米．瑞塔。（美聯社資料照片）

尼泊爾雪巴人卡米．瑞塔（Kami Rita Sherpa）日前第29次成功登頂世界最高峰珠穆朗瑪峰，刷新他自己保持的珠峰登頂次數紀錄。

現年54歲的卡米．瑞塔曾說過，他一直都只是在工作，沒想過締造紀錄。

中央社引述法新社報導，卡米．瑞塔所屬嚮導服務公司「七峰跋涉」（Seven Summits Treks）的明瑪（Mingma Sherpa）12日表示：「卡米．瑞塔今天早上登頂，現在他已經創造了29次登頂珠峰的新紀錄。」

擔任嚮導超過20年的卡米．瑞塔1994年首度攀上8848公尺的珠峰，從那時起，他幾乎每年都有登頂珠峰的紀錄，並數次帶領先遣部隊架繩開路前往世界最高峰。

另一位嚮導帕桑．達瓦（Pasang Dawa Sherpa）追平卡米．瑞塔的紀錄後，卡米．瑞塔去年兩度攀登珠峰，奪回最多登頂次數的寶座。

英國人庫爾（Kenton Cool）也在當天第18次登頂，打破外國人登頂次數的紀錄。庫爾也是登山嚮導，他2022年受訪時就曾謙稱自己的成就不值一提，「很多雪巴人的登頂次數都比我多很多」。

目前在世界紀錄中，登頂珠峰最多的女性是拉帕雪巴（Lhakpa Sherpa），她在2022年透過群眾募資完成第10次登頂。