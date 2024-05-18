「心臟砰砰跳」韓速滑選手把鐘響當起跑 發呆大賽丟冠

南韓發呆大賽日前在首爾盤浦漢江公園潛水橋附近舉行，圖為選手在比賽中。（新華社）

2014年開辦至今滿10年的南韓 發呆大賽日前在首爾舉行，南韓知名短道速滑選手郭潤起也與隊友一同參戰，可惜因聽到結束鐘聲就反射性以為要起跑而心跳加速，最終只拿下第3名。

中央社報導，一年一度的發呆大賽在首爾市內的盤浦漢江公園潛水橋邊舉行，從預選中以35比1競爭率中脫穎而出的80隊參賽者，必須在90分鐘內心如止水地發呆，不能看手機、不能聊天說笑、也不能睡著。

這項新奇賽事每年都吸引大批民眾報名，其中不乏南韓大眾熟知的人物，例如2017年奪冠的歌手Crush，以及去年奪冠的演員鄭盛寅。曾代表南韓出戰冬奧會等國際賽事的短道速滑選手郭潤起今年也赫然在列。

與隊友一同參賽的郭潤起向媒體表示，他參加過大大小小的比賽，甚至奧運 都已挑戰過5次，一直必須與人競爭的生活讓他感到很想休息，「覺得至少（比賽）這段時間可以完全放鬆，就來參加了」。

可惜的是，他最後仍敗給了「職業反射」他表示：「一般聽到鐘響就代表要出發，或比賽已到最後一圈，所以在比賽最後鐘響的時候，心臟忍不住砰砰直跳」，沒能實現原本奪冠的目標，最終拿下第3名。