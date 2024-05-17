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痛失愛子 西班牙動物園黑猩猩媽抱屍3月 走到哪抱到哪

編譯徐榆涵
西班牙動物園一隻悲痛欲絕的黑猩猩媽媽，三個月來每天抱著幼兒屍體不放。（取自X平台）
西班牙動物園一隻悲痛欲絕的黑猩猩媽媽，三個月來每天抱著幼兒屍體不放。（取自X平台）

西班牙動物園一隻悲痛欲絕的黑猩猩媽媽，在痛失愛子三個月後，依舊每天抱著幼兒屍體不放，畫面惹人鼻酸。

每日郵報報導，西班牙瓦倫西亞動物園（Bioparc Valencia）一隻名為娜塔莉亞（Natalia）無法接受孩子的逝去，於是每天都抱著孩子屍身到處走動。

園方10日發聲明稱，這隻名叫娜塔莉亞的母黑猩猩2月初生下新生兒後，幼兒於2周後死亡。

來源：Youtube

儘管類似事件在幼兒死亡率很高的黑猩猩中並不罕見，但喪子對娜塔莉亞的打擊似乎相當嚴重，牠每天都會隨身攜帶小猩猩的屍體，也可以看到其他黑猩猩在安慰娜塔莉亞。

園方指出，黑猩猩是以社會關係和群體凝聚力為基礎的物種，因此所有成員都會受到這起悲劇的影響，牠們也需要時間來接受失去親人的事實，尤其猩猩媽媽會需要更多的時間來接受現實，不過由於黑猩猩是極度瀕危物種，因此園方仍會持續讓娜塔莉亞繁殖，才能保護物種。

由於娜塔莉亞與另一隻雌性黑猩猩同時生下新生兒，園方希望另一名新生兒的誕生能讓娜塔莉亞振作，但目前看來仍然沒有讓她心情好轉，園方將積極提供更多和平環境，協助娜塔莉亞克服傷痛。

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