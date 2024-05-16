我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北港媽祖首度駐駕美國舊金山媽祖廟 上百粉絲朝聖

田納西州小飛機失事釀3死 疑空中解體、殘骸區超過1公里

男友衝浪遭槍殺 她聽最後語音留言「我會不斷重複播放」

世界新聞網／輯
澳洲遊客Callum Robinson（右）到墨西哥衝浪時遇害，女友Emily Horwath（左）在Instagram上發布兩人甜蜜合照表示哀悼。（取材自Instagram）
澳洲遊客Callum Robinson（右）到墨西哥衝浪時遇害，女友Emily Horwath（左）在Instagram上發布兩人甜蜜合照表示哀悼。（取材自Instagram）

來自澳洲的卡勒姆．羅賓森（Callum Robinson）與弟弟及美國友人在墨西哥度假時遭槍殺，遺體於5日被發現。卡勒姆的女友霍沃斯（Emily Horwath）在她的Instagram分享多張和男友的照片，還有男友在墨西哥傳給她的語音留言，她說那段語音會被不斷重複播放。

太陽報（the Sun）報導，卡勒姆三人到墨西哥進行衝浪之旅，但4月27日後便音訊全無，警方5日在一口深井中發現三人遺體，都已嚴重腐爛。

報導指出，案件發生後，來自各方親友紛紛表達對三人的哀悼，霍沃斯在Instagram上分享多張卡勒姆的照片，還有卡勒姆在墨西哥用Whatsapp傳給她的語音訊息。

卡勒姆在訊息中用開心的語調說：「開心的星期二，早安！現在是11點11分，我想妳，只是想留個言跟妳打聲招呼，寶貝」、「希望妳的一天能有個完美的開始，我可以感覺到妳今天臉上有大大的笑容，希望妳今天充滿能量和笑容」，卡勒姆最後說：「寶貝開心點，想妳」。

霍沃斯將這段語音放到自己的Instagram上，並表示將會不斷播放這段語音訊息。

霍沃斯在另一篇貼文中表示，卡勒姆用無法以文字表達的方式改變了她的生活，她還不知道未來要怎麼在沒有卡勒姆和其活力的世界中活下去，她很感激兩人曾經相愛。

霍沃斯說，希望大家和親朋好友表達愛意，每天都活得精彩，還要對人友善以及努力地笑，不要被小事困擾，要正面思考，就像卡勒姆那樣。

三人於4月到墨西哥下加利福尼亞州（Baja California）衝浪，該州因地理位置靠近美國邊境，度假村深受美國遊客歡迎。三人當時因羅賓森兄弟的母親無法和他們聯繫上而報警，警方之後在名為「燈塔」的偏遠衝浪景點旁約15公尺深的井發現三人遺體，距離他們紮營並消失的地點約4英里。警方認為三人是被鎖定他們卡車輪胎而搶劫他們的歹徒所殺。

澳洲遊客Callum Robinson到墨西哥衝浪時遇害，女友Emily Hor...
澳洲遊客Callum Robinson到墨西哥衝浪時遇害，女友Emily Horwath在Instagram上發布他的最後語音訊息，表示會重複播放。(翻攝Emily Horwath Instagram )

墨西哥 澳洲

上一則

道歉在哪？照片等遭詐騙廣告冒用 日本富豪控告Meta等法人

下一則

2024搞笑寵物攝影獎 30萌照入圍

延伸閱讀

喬州男帶走前妻3個孩子 槍殺3童後自殺…放過親生的

喬州男帶走前妻3個孩子 槍殺3童後自殺…放過親生的
中墨合作日益頻繁 中國南方航空今開通直航航線

中墨合作日益頻繁 中國南方航空今開通直航航線
男友墨西哥衝浪遭槍殺 她聽最後語音留言「我會不斷重複播放」

男友墨西哥衝浪遭槍殺 她聽最後語音留言「我會不斷重複播放」
律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人

律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人

熱門新聞

身障退休爺爺因2017年中了8萬英鎊樂透，一切社會福利被取消，如今活在赤貧之中。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Vives）

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

2024-05-11 19:05
2024年全球百大富有國家或地區排名出爐，台灣名列第14，領先日韓。（歐新社）

2024年全球百大富國排名 冠軍是這國 美排第9

2024-05-08 12:14
俄羅斯聖彼得堡市一輛巴士行駛時突然急轉彎，然後從橋梁上墜入莫伊卡河，事故造成7位乘客死亡、數人受傷。(截取自NBC YouTube)

俄羅斯聖彼得堡巴士墜河 導致7人喪命

2024-05-11 10:36
圖為10日南美洲智利上空的極光。（路透）

客機繞圈讓乘客欣賞極光 竟被投訴延誤航班

2024-05-13 08:05
示意圖。(取自123RF)

以為開玩笑…爸爸上廁所託管小孩 同事竟將1歲嬰扔進蝦池

2024-05-09 15:50
歐盟執委會副主席、外交及安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。歐新社

俄羅斯：烏克蘭衝突兩周內可結束 前提是這個

2024-05-08 08:44

超人氣

更多 >
知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅
樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂

樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂
美國長者性病感染率大增 原因何在？

美國長者性病感染率大增 原因何在？
斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危

斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危
七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛

七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛