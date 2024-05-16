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田納西州小飛機失事釀3死 疑空中解體、殘骸區超過1公里

哥溺水掙扎 3姊弟旁觀讓他溺斃

編譯徐榆涵
高達的弟弟在一旁看著他溺水而亡。（取材自Ｘ平台）
高達的弟弟在一旁看著他溺水而亡。（取材自Ｘ平台）

印度卡納塔卡邦1日發生一起溺水事件，一名26歲男子高達（Gautam Gowda）在父親的農場池塘游泳時不幸溺水，他的兩個弟弟一度想救援卻又游開，姊姊則在一旁拍下全程，3人在岸邊放他一人苦苦掙扎卻未伸出援手，眼睜睜看著自己親人當場溺斃，令人心寒。

今日印度報導，高達本月1日與他的3個兄弟姊妹一起到父親家鄉納格納拉村（Nagnala）的農場玩耍，儘管他不太會游泳，但他看到弟弟們在池塘中嬉戲，還是冒險加入他們。

結果高達跳進水池並試圖游泳，但一下子就陷入溺水危機，四肢掙扎，勉強在水面上漂浮大約30秒，這時高達的一個弟弟帶著游泳圈游向他，準備伸出手臂時卻又停下來，然後又游走，任憑他在接下來1分鐘繼續於水中掙扎，最終沉入水下約2分鐘後，就沒有再浮上水面。

據報導，影片中還可以看到，當高達失去動靜時，他的兩個弟弟仍然在岸邊笑著看著，他們似乎都不認為高達真的溺水了。

最令人寒心的是，他的姊姊在岸邊拍下整個過程，卻始終沒有出手相救，該事件直到事發後兩天才被曝光，姊弟們見死不救的行為，也遭到社會撻伐。有網友說「不理解為何弟弟要後退，明明就快碰到他哥，況且弟弟身上還有救生圈」、「看完實在很難過」、「姊姊為何不跳下去救人？」

印度26歲男子高達溺水，結果自己的親兄弟在一旁看熱鬧。（取材自Ｘ平台）
印度26歲男子高達溺水，結果自己的親兄弟在一旁看熱鬧。（取材自Ｘ平台）

印度

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