2024搞笑寵物攝影獎 30萌照入圍

英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍作品捕捉貓咪呆萌的表情。（取材自Comedy Pet Photo Awards官網）

英國舉辦「2024搞笑寵物 攝影獎」（Comedy Pet Photo Awards 2024）趣味競賽，主辦單位近日公布30張入圍 決賽的佳作，每一張都捕捉到動物們表情生動或動作浮誇的有趣瞬間。

這場比賽由2位專業攝影師希克斯 （Paul Joynson-Hicks）和蘇拉姆（Tom Sullam）共同發起，希望透過該平台讓人們感受到寵物們為生活帶來的歡樂，同時呼籲社會關注動物的權益。

主辦單位10日公布的30張入圍作品中，有看似在空中飛舞的小狗、一臉懵地舉手好似準備發問的小貓、打哈欠的驢子、咬著花的烏龜、用手遮太陽的倉鼠還有無頭馬等，搞笑姿勢令人會心一笑，評審團將決定獲獎照片，冠軍作品將於6月6日公布。

主辦單位另設有「觀眾票選獎」，讓民眾在欣賞這些寵物搞笑照片的同時，還可以投票給最喜歡的作品。

對於外界提問有關舉辦這個比賽的原因以及想要實現什麼目標時，希克斯表示，透過搞笑的寵物，「我們希望提高人們對動物福利問題的認知，並慶祝寵物可以做出的令人難以置信和有價值的貢獻」，藉此幫助更多的動物。