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2024搞笑寵物攝影獎 30萌照入圍

綜合報導
英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍作品捕捉貓咪呆萌的表情。（取材自Comedy Pet Photo Awards官網）
英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍作品捕捉貓咪呆萌的表情。（取材自Comedy Pet Photo Awards官網）

英國舉辦「2024搞笑寵物攝影獎」（Comedy Pet Photo Awards 2024）趣味競賽，主辦單位近日公布30張入圍決賽的佳作，每一張都捕捉到動物們表情生動或動作浮誇的有趣瞬間。

這場比賽由2位專業攝影師希克斯（Paul Joynson-Hicks）和蘇拉姆（Tom Sullam）共同發起，希望透過該平台讓人們感受到寵物們為生活帶來的歡樂，同時呼籲社會關注動物的權益。

主辦單位10日公布的30張入圍作品中，有看似在空中飛舞的小狗、一臉懵地舉手好似準備發問的小貓、打哈欠的驢子、咬著花的烏龜、用手遮太陽的倉鼠還有無頭馬等，搞笑姿勢令人會心一笑，評審團將決定獲獎照片，冠軍作品將於6月6日公布。

主辦單位另設有「觀眾票選獎」，讓民眾在欣賞這些寵物搞笑照片的同時，還可以投票給最喜歡的作品。

對於外界提問有關舉辦這個比賽的原因以及想要實現什麼目標時，希克斯表示，透過搞笑的寵物，「我們希望提高人們對動物福利問題的認知，並慶祝寵物可以做出的令人難以置信和有價值的貢獻」，藉此幫助更多的動物。

此外，主辦單位確保比賽中每張有趣的圖片背後都有個較為嚴肅和根本的原則，即「以最人道的方式幫助、尊重和照顧動物」。

英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍作品捕捉烏龜吃花朵的瞬間。（取材自Comed...
英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍作品捕捉烏龜吃花朵的瞬間。（取材自Comedy Pet Photo Awards官網）
英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍作品捕捉寵物們可愛逗趣的瞬間。（取材自Com...
英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍作品捕捉寵物們可愛逗趣的瞬間。（取材自Comedy Pet Photo Awards官網）
英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍佳作「Dancing Queen」，捕捉小狗...
英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍佳作「Dancing Queen」，捕捉小狗高高跳躍的畫面。（取材自Comedy Pet Photo Awards官網）
英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍作品捕捉小貓玩衛生紙的調皮畫面。（取材自Co...
英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍作品捕捉小貓玩衛生紙的調皮畫面。（取材自Comedy Pet Photo Awards官網）
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英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍佳作「Sun lover」捕捉寵物鼠的慵懶表情。（取材自Comedy Pet Photo Awards官網）

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