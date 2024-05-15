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仇恨言論愈多愈激動…卡夫卡紀念展 「數位雄鹿」反思網路霸凌

綜合報導
英國藝術家柯里蕭（Mat Collishaw）設計的「數位雄鹿」，由鋼、鋁、電路、顯示器等材料所組成。（中央社）
英國藝術家柯里蕭（Mat Collishaw）設計的「數位雄鹿」，由鋼、鋁、電路、顯示器等材料所組成。（中央社）

今年是捷克裔德語作家卡夫卡（Franz Kafka）逝世100周年，他的故鄉布拉格邀請國際知名藝術家，舉辦「卡夫卡式」（KAFKAesque）展覽；其中英國藝術家柯里蕭（Mat Collishaw）的作品「數位雄鹿」帶出網路社群霸凌議題，他認為，當今的社群媒體亂象如卡夫卡作品《審判》中官僚體制一樣荒謬。

德國藝術家馬茲（Volker März）的作品「卡夫卡被賣了」（Kafka is...
德國藝術家馬茲（Volker März）的作品「卡夫卡被賣了」（Kafka is sold）。（中央社）

中央社報導，卡夫卡被評為20世紀重要的作家之一，知名作品《變形記》、《城堡》、《審判》凸顯人類在現實中經歷的異化與衝突。後人以「卡夫卡式」（Kafkaesque）一詞，來形容有如「被迫進入官僚體制的迷宮」，一切變得荒謬且難以掌握。

德國藝術家馬茲（Volker März）的作品「卡夫卡在以色列」（Kafka i...
德國藝術家馬茲（Volker März）的作品「卡夫卡在以色列」（Kafka in Israel）。（中央社）

布拉格文學之城（Praha město literatury）舉辦「卡夫卡式」展覽，展出30位國際知名藝術家的作品。展覽的主要展示品為一隻「數位雄鹿」。雄鹿的創作者柯里蕭在與策展人厄本（Otto M. Urban）對談時提到，卡夫卡若今天還活著，可能會將社群媒體視為迷宮般的網絡，批評社群媒體如《審判》中官僚體制般荒謬，讓人們陷入尋求認可的惡性循環中。

柯里蕭表示，卡夫卡在書中描繪的世界，就如同當今世代的「社群媒體」，每個人都能匿名，彼此變得疏遠，甚至變成「暴民」攻擊他們不喜歡的人。「這個世代在Facebook、Instagram 或 Twitter（推特，社群平台X前身）上寫負面批評是很容易的。」

英國藝術家柯里蕭（Mat Collishaw）（右）出席「卡夫卡式」（KAFKA...
英國藝術家柯里蕭（Mat Collishaw）（右）出席「卡夫卡式」（KAFKAesque）展覽，與策展人厄本（Otto M. Urban）（左）對談。（中央社）

至於雄鹿具有什麼意涵？柯里蕭解釋，這具擬真大小的雄鹿，背後設置的監控器顯示推特上的即時資訊，以及內容所涉及的程式碼，這些數據會被傳輸到雄鹿身上，進而啟動行動機制。當偵測到推特上有人攻擊特定人物，並散播情緒或仇恨言論，雄鹿會根據言論的辱罵程度開始擺動。

柯里蕭說，「雄鹿如果受到威脅，基本上會做出防禦動作。」因此，當仇恨言論愈多，雄鹿就會擺動愈多，讓觀者意識到推特上網路暴力的情形。

影音來源：DOX Prague

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