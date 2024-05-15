「傳承食文化很重要」 日本擬允許商業獵捕長鬚鯨

日本商業捕鯨擬納入長鬚鯨；圖為2005年在格陵蘭拍到的長鬚鯨。（取材自維基共享資源）

生態保育意識抬頭下，全球大部分國家都禁止獵捕鯨魚，但日本 至今仍在維護傳統文化與保育上掙扎。日本政府日前考慮將長鬚鯨加入商業捕鯨對象名單中，最快於7月作出決定。對於國際保育人士的批評，日本內閣官房長官林芳正表示，「傳承我國傳統食文化相當重要」。

中央社引述日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，日本在2019年退出國際捕鯨委員會（International Whaling Commission，IWC），恢復中斷30年的商業捕鯨。當時規定的捕鯨對象為小鬚鯨、布氏鯨和塞鯨三種，長鬚鯨是重啟商業捕鯨後，首個新增捕撈對象。

長鬚鯨是僅次於藍鯨的第二大鯨魚，而藍鯨是全世界已知最大的動物。

林芳正日前在記者會上表示，「鯨魚是重要的食物資源，和其他海洋生物資源一樣，都應該以科學為基礎進行永續利用」。儘管日本的捕鯨文化受到國際社會批評，但他強調，「傳承我國傳統的食文化相當重要」。

日本水產廳稱，針對鯨魚資源量進行調查後，確認北太平洋有足夠的長鬚鯨族群，因此訂定將長鬚鯨列入捕撈對象的政策。與先前被允許捕撈的鯨魚一樣，捕撈限額將透過由IWC認證的方法計算，捕撈區域僅限日本領海和專屬經濟區（EEZ）。