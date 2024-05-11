地球磁爆 劍橋、愛爾蘭極光大爆發 自家庭院都看得到

英國劍橋當地10日晚間天空出現極光，讓當地學生感受到地球磁爆反應的強烈。 (照片來源/讀者提供)

中央氣象署10日發布「地球磁爆」示警，提及因太陽表面活躍區在8日發生X1.0級太陽閃焰，並伴隨產生顯著的日冕拋射物質事件，「極光活動」最低可發生在磁緯45度的地區。包括英國劍橋、愛爾蘭等地10日晚間都出現極光，許多民眾興奮拍下罕見極光奇景。

歐洲過去除冰島 、芬蘭等北歐國家民眾熟悉看到極光的日常，英國平常只有在蘇格蘭較北的地區，偶有機會看到極光；住在劍橋一名即將到牛津攻讀原子所博士的學生，沒想到10日晚間從劍橋住家窗口看到天空出現極光，他形容，可見地球磁爆的反應強烈，太陽上的太陽風帶電粒子，反應非常強烈。

不只劍橋，住在愛爾蘭的民眾10日晚間同樣在天空看到極光，社群上許多人分享在自家庭院拍下炫目的極光照片。

一般來說，極光常常出現於緯度靠近地磁極地區上空。極光產生的條件需要有三個：大氣、磁場、高能帶電粒子。從物理學角度分析，地球上的極光是由於來自磁層和太陽風的帶電高能粒子被地磁場導引帶進地球大氣層，並與高層大氣中的原子碰撞造成的發光現象。

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書 表示，很強烈的磁暴發生中。鄭明典表示，比預期的還強，這算是一次「測試」，「看看我們的電子系統是否會受影響」。整體影響評估可能要很長的時間之後才能確認。

氣象署說，因太陽表面活躍區（AR3664）5月8日發生X1.0級太陽閃焰並伴隨產生顯著的日冕拋射物質事件，今天凌晨至上午將通過近地太空 環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級（Kp=8, G4）。

氣象署也表示，強烈磁暴事件發生頻率依統計資料，每太陽週期（約11年）約發生100次（約60天），預計影響不少飛行系統，而「極光活動」最低可發生在磁緯45度的地區。