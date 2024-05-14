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印度夫妻爭執聽障兒病情 媽把小孩丟河 他疑遭鱷魚咬死

編譯周辰陽
一隻鱷魚正在印度境內的河畔休息，圖非當事鱷魚。資料照片。（美聯社）
一隻鱷魚正在印度境內的河畔休息，圖非當事鱷魚。資料照片。（美聯社）

印度近日發生一起人倫悲劇，一對夫妻育有患有聽覺跟語言障礙的6歲兒子，夫妻經常為兒子病情爭吵，丈夫還曾多次要妻子「把孩子丟掉」，日前夫妻再吵架，妻子一氣之下竟將兒子丟進滿是鱷魚的廢棄運河，等找到人時，這名男童據報已遭鱷魚咬死。

根據印度時報等媒體報導，這家人住在卡納塔克邦北卡納達縣境內村莊，當母親的莎維德麗跟先生拉維經常因為大兒子維諾德的聽覺跟語言障礙發生爭執。拉維質疑莎維德麗當初決定把有語言障礙的孩子生下來是錯誤的決定，還屢次要妻子「把孩子丟掉」。

兩人日前再度因為此事爭執，感到「悲痛」的莎維德麗就把兒子扔進了水溝，而這條水溝直接流往鱷魚出沒的卡利河。

目擊此事的鄰居趕緊報案，警方與消防隊的潛水人員隨即抵達現場，在當地居民協助下，在水中尋找男孩下落，但因夜色妨礙無功而返。搜索行動隔天早上再度展開，據傳從鱷魚嘴裡找到男孩遺體，右手已被吃掉。

一名警官表示，男孩全身都有嚴重的傷痕跟咬痕，顯示他死於鱷魚攻擊。

警方已經根據「印度刑法典」第109條教唆犯罪，以及第302條謀殺罪名立案，並逮捕這對夫妻，大兒子的遺體也被送往驗屍，以確定真實死因。

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