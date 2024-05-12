我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

撐不到2個月 全球首例基改豬腎移植患者身亡

舊金山「台灣文化節」湧萬人同樂 名廚展示台味美食

調查：日本女偶像52%曾患精神病 有人被要求脫光查減肥成果

綜合報導
日本女偶像工作環境長期壓力大，成名背後有著不少心酸故事；示意圖。（圖／123RF）
日本女偶像工作環境長期壓力大，成名背後有著不少心酸故事；示意圖。（圖／123RF）

近日一項調查揭露日本女偶像工作環境中的心酸故事，日本關注退休女子偶像就業發展的Tsugiste公司，在今年1至2月進行的調查，數據顯示，52%的女偶像在工作期間曾經得到精神疾病，並有48%受訪者曾受過權勢性騷擾。其中更有高達78.4%的受訪者都曾經因容貌焦慮節食。

綜合媒體報導，Tsugiste公司的調查找來102人參與，其中包含44名現役偶像及58名前偶像，以地方性現場演出，或是不會在主流媒體露面的「地下偶像」為主，也有少部分人是知名團體成員。

調查顯示，有52%的受訪者在偶像活動期間得到精神疾病，48%人曾經歷權力性騷擾。另有12%人坦承曾被性騷擾。同時，高達78.4%的受訪者曾因容貌焦慮節食，因為害怕身材被比較，因此產生焦慮，生理期失調等現象。

近日前偶像團體成員橋本侑樹才透露，自己過去當偶像時，活動期間曾停經兩年，甚至被要求脫光衣服檢查節食成果，讓她身心受創，對偶像產業的本質產生懷疑。

據報導，不少受訪者表示，當她們面臨諸如退休後的前景、財務狀況、無法休假等問題，卻無法與任何人談論此事。Tsugiste分析，女偶像的工作環境有超過80%是男性，使得她們難以討論個人問題。

報導指出，Tsugiste呼籲經紀公司，應為偶像們設立諮詢中心等措施，創造健康工作環境，讓偶像能安心工作。

性騷擾 退休 日本

上一則

脫北者爆：金正恩擁「享樂組」年挑25名處女入後宮

下一則

厄瓜多黑幫氾濫 酒吧傳槍響8死

延伸閱讀

日本第5波福島核處理水排海完畢 東電展開檢查

日本第5波福島核處理水排海完畢 東電展開檢查
獨特體驗：日本拉麵的多重風貌

獨特體驗：日本拉麵的多重風貌
南韓20年內勞動力恐減25% 日兒童人口連43年下滑

南韓20年內勞動力恐減25% 日兒童人口連43年下滑
日本女上司慫恿色誘部長 30歲女崩潰 男友一舉動解圍

日本女上司慫恿色誘部長 30歲女崩潰 男友一舉動解圍

熱門新聞

(取自Threads)

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

2024-05-04 16:02
英國凱特王妃3月宣布罹癌後持續靜養，丈夫威廉王子細心陪伴在側。(美聯社)

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

2024-05-03 22:57
2024年全球百大富有國家或地區排名出爐，台灣名列第14，領先日韓。（歐新社）

2024年全球百大富國排名 冠軍是這國 美排第9

2024-05-08 12:14
凱特（右）身為未來英國王后，要承擔的壓力和勤務分量很重。（路透資料照片）

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

2024-05-05 00:41
歐盟執委會副主席、外交及安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。歐新社

俄羅斯：烏克蘭衝突兩周內可結束 前提是這個

2024-05-08 08:44
日本富士河口湖町公所近日開始在當地一間話題羅森便利商店（左）外架起黑色布幕，阻擋過量遊客聚集拍攝富士山。但外國觀光客很快找到另一間同樣能拍攝富士山的羅森便利商店（右）。（取材自X）

架黑布擋富士山沒用？外國觀光客湧入「新地點」：這裡更好拍

2024-05-04 06:26

超人氣

更多 >
社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多
林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他
甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味
穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除

穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除
身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他