調查：日本女偶像52%曾患精神病 有人被要求脫光查減肥成果

日本女偶像工作環境長期壓力大，成名背後有著不少心酸故事；示意圖。（圖／123RF）

近日一項調查揭露日本 女偶像工作環境中的心酸故事，日本關注退休 女子偶像就業發展的Tsugiste公司，在今年1至2月進行的調查，數據顯示，52%的女偶像在工作期間曾經得到精神疾病，並有48%受訪者曾受過權勢性騷擾 。其中更有高達78.4%的受訪者都曾經因容貌焦慮節食。

綜合媒體報導，Tsugiste公司的調查找來102人參與，其中包含44名現役偶像及58名前偶像，以地方性現場演出，或是不會在主流媒體露面的「地下偶像」為主，也有少部分人是知名團體成員。

調查顯示，有52%的受訪者在偶像活動期間得到精神疾病，48%人曾經歷權力性騷擾。另有12%人坦承曾被性騷擾。同時，高達78.4%的受訪者曾因容貌焦慮節食，因為害怕身材被比較，因此產生焦慮，生理期失調等現象。

近日前偶像團體成員橋本侑樹才透露，自己過去當偶像時，活動期間曾停經兩年，甚至被要求脫光衣服檢查節食成果，讓她身心受創，對偶像產業的本質產生懷疑。

據報導，不少受訪者表示，當她們面臨諸如退休後的前景、財務狀況、無法休假等問題，卻無法與任何人談論此事。Tsugiste分析，女偶像的工作環境有超過80%是男性，使得她們難以討論個人問題。

報導指出，Tsugiste呼籲經紀公司，應為偶像們設立諮詢中心等措施，創造健康工作環境，讓偶像能安心工作。