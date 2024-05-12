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印尼男婚後12天發現「新娘是男人」怒衝警局控騙婚

綜合報導
印尼男子（左）婚後12天，才驚訝地發現妻子是名男性。（取材自X平台）
印尼男子（左）婚後12天，才驚訝地發現妻子是名男性。（取材自X平台）

印尼一名男子透過交友軟體交到女友，兩人相戀一年後結婚，沒想到婚後12天男子才發現妻子是不折不扣的男性，過去依靠化妝和服裝假扮成女性，兩人感情瞬間崩壞，男子氣到衝上警局報案遭騙婚，女友被警方拘留。

根據點滴網（Detik）報導，印尼26歲男子AK在網上認識同齡的女子坎薩（Adinda Kanza），兩人陷入愛河，於今年4月步入婚姻，因坎薩稱自己母親過世，和父親也斷絕聯絡，家中沒有其他親戚，因此只在家中簡單辦婚禮，也沒有任何家人參加婚禮。

AK表示，結婚前每次約會，坎薩都身著伊斯蘭長罩袍，佩戴面紗，再靠著完美的化妝技術掩飾，讓他從未懷疑過對方性別，直到後來坎薩多次拒絕和AK的家人交流，也不斷找藉口逃避性行為，才讓他心生懷疑。

坎薩在婚後12天度蜜月時，男兒身終於藏不住，雖然兩人還未辦理登記，AK仍氣到上警局提告詐欺。警方追查發現坎札的真名稱作ESH，確實是名男性。坎薩也承認是為了詐財而騙婚，且父親不僅還沒過世，更出面證實坎薩的性別。根據當地法規，坎薩最重可判處四年徒刑。

印尼 詐欺

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