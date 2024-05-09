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印尼紅毛猩猩「自製草藥」 厚敷傷口

編譯徐榆涵
印尼一隻雄性蘇門答臘紅毛猩猩用植物自製藥膏，並反覆塗抹在臉上的傷口，1個月後傷口痊癒。（美聯社）
印尼一隻雄性蘇門答臘紅毛猩猩用植物自製藥膏，並反覆塗抹在臉上的傷口，1個月後傷口痊癒。（美聯社）

科學家發現，印尼一隻雄性蘇門答臘紅毛猩猩（Sumatran Orangutan）用植物自製藥膏，並反覆塗抹在臉上的傷口，1個月後傷口痊癒，是有記錄以來首次有野生動物使用藥用植物局部治療傷口。

CNN、BBC等報導，國外2名科學家伊莎貝爾（Isabelle Laumer）、麥克斯（Max Planck）在學術期刊《科學報告》（Scientific Reports）上發表研究論文，稱2022年6月在印尼蘇門答臘勒塞爾火山國家公園（Gunung Leuser National Park）進行動物行為研究時，觀察到一個特殊現象，一隻名為拉庫斯（Rakus）的雄性蘇門答臘猩猩咀嚼植物「黃蟬」（Akar Kuning）的葉子，接著用手指將汁液塗抹在臉上的傷口。

科學家發現，拉庫斯不僅使用汁液，後來還用了更固體的植物材料，且整個過程持續相當長的時間，因此是有意識地用這種植物來治療牠的傷口。他們還發現，傷口在5天內閉合，1個月後已經完全痊癒，幾乎看不見舊傷。

科學家指出，「黃蟬」在傳統醫學中用於緩解疼痛、退燒和治療痢疾、糖尿病和瘧疾等疾病，還具有殺菌、抗發炎、抗真菌和抗氧化等特性，稱「這可能是一種創新的行為，是迄今首次有報告指出，類人猿物種使用具有生物活性的植物主動管理傷口。」

據了解，這並不是野生動物第一次被發現進行自我治療，像是黑猩猩曾被觀察到用昆蟲塗抹傷口，但這是野生動物首次被發現用已知具有藥用價值的植物積極處理開放性傷口。

研究人員推測，拉庫斯可能是在和另其他雄性猩猩打鬥時受傷的，這種情況很少見，因為當地食物充足，猩猩間的社會容忍度高，還有相對穩定的社會等級制度，既然很少有機會受傷，拉庫斯又是如何學會療傷呢？伊莎貝爾猜測，可能是從出生地的其他猩猩那裡學來的。目前尚不清楚拉庫斯以前是否自己治療過其他傷口。

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