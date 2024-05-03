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BTS全員入伍引熱議 南韓兵務廳長：未來不排除廢免役優惠

編譯徐榆涵／即時報導
南韓天團防彈少年團（BTS）全員入伍當兵前引發能否享受免役優惠爭議。(美聯社)
南韓天團防彈少年團（BTS）全員入伍當兵前引發能否享受免役優惠爭議。(美聯社)

南韓天團防彈少年團（BTS）全員入伍當兵前引發能否享受免役優惠爭議，對此，南韓兵務廳長3日向媒體表示，未來不排除完全廢除免役特例制度，也就是在體育、藝術競賽上獲獎者將無法免役。

南韓兵務廳廳長李基植接受韓聯社採訪時表示，導入包括藝術、體育人員等補充役制度時的時代環境、民眾意識與兵役資源狀況等與現在都有相當大的變化，不排除廢止特例免役制度的可能性。

李基植說，對於體育、藝術人員的免役資格會朝全民有共識的方向重新檢討，不排除廢止的可能性，但強調「還沒有定論，可能有許多替代方案，會依照兵役旅行的公正性及國民共識來判斷何者最適當」。

他也提到，BTS成員都入伍服役這件事，在履行兵役的公正性上「有相當積極的效果」，包括成員們在軍中擔任軍警特殊任務部隊（SDT）隊員、新兵訓練所助教等活躍表現，外界都會關注。

至於是否可能轉換為募兵制，李基植表示，這必須優先考慮轉成募兵制後能否確保足夠兵力來源，稱歐洲多地為因應內戰後兵力不足問題，反而由募兵制轉為徵兵制。

為改善生育率低下導致的兵力短缺問題，南韓政府預計在本月召集國防部、兵役廳、文化體育觀光部等相關部會組成特別小組，商議現行兵役制度改善方案。

南韓現行兵役特例適用對象包括在奧運、亞運及國際音樂大賽上獲獎的體育與藝術人員，符合國家產業發展目標所需的專門研究及產業技術人員，以及在公共醫療機構服役的醫師等，但近年來也引起諸多質疑聲浪，認為應取消對特定人士的免役優惠。

南韓 BTS 觀光

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