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日本女上司慫恿色誘部長 30歲女崩潰 男友一舉動解圍

世界新聞網
一名日本女性碰到上司的超誇張要求，差點崩潰；示意圖。（圖／123RF）
一名日本女性碰到上司的超誇張要求，差點崩潰；示意圖。（圖／123RF）

職場除了工作以外，人際關係的好壞也相當重要。如果社交出問題，不只影響個人心情而已，也會造成工作效率出問題。近來日本媒體，就報導了一則關於職場風波。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名佳織的30多歲女性，原先在一間公司工作了八年。有一次人事異動，換了個新的女性主管。該主管雖然資深，而且工作能力不差，但個性非常嚴格，任何一點小事都會再三追問。

如果只是工作事宜也就罷了，問題就連「家裡住哪」、「父母是怎樣的人」、「你有男朋友嗎」、「都怎麼跟男朋友約會」這種私人事情，女主管都不放過。讓佳織更受不了的，是該主管竟然說：「部長好像喜歡跟年輕的女性有一腿，雖然外遇不好，既然妳這麼性感，說不定搞上部長，會讓我們這部門好過一點。」

佳織聽到這些話，讓她徹底崩潰。後來甚至悶出病來，對上班感到非常抗拒，也一度想要乾脆辭職。所幸後來和男朋友聊到工作時，男友知道了佳織的處境，讓男友相當生氣，直接衝去找主管理論。

不只如此，男友還在辦公室裡，當場和佳織求婚。接著他便以兩人即將完婚為由，要主管不許干涉他們的生活。佳織後來就和這位男友成為夫妻，女主管也被調走，解決了職場的困擾。

日本

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