假勞勃狄尼諾網聊 騙英76歲婦買500元會員卡 可登門拜訪

瑞奇的祖母誤以為自己和影星勞勃狄尼諾在社群媒體上聊天。（取材自TikTok）

英國28歲女子瑞奇（Shannon Rich）發現疑似詐騙歹徒假扮影星勞勃狄尼諾（Robert De Niro）和其祖母聊天，試圖讓祖母花400英鎊（約500美元）購買會員卡，聲稱可和狄尼諾視訊。瑞奇說，幸運地她成功阻止祖母被騙，並說祖母警覺性高，在聊天過程就覺得對方可疑。

來源：TikTok

紐約郵報報導，瑞奇的76歲祖母摩根（Gina Morgan）住在英國南威爾斯，她告訴瑞奇自己和狄尼諾在社群媒體 上聊天。

瑞奇說，和祖母對話的帳號顯示為「勞勃狄尼諾粉絲頁」，顯示圖片為狄尼諾的照片。對方試圖向祖母兜售會員資格，聲稱共有三種會員，他可以通知自己的經紀人協助摩根購買。對方還說希望摩根購買最貴的會員，告訴她若取得會員，可以擁有各種和狄尼諾接觸的方式，例如通電話和視訊電話，狄尼諾甚至會親自造訪她家。

摩根把她和「勞勃狄尼諾」的對話給瑞奇看，瑞奇看了之後忍不住大笑，並將過程放到自己的TikTok。

瑞奇說，祖母一開始堅信自己在和狄尼諾聊天，並說兩人聊得很愉快，她費了一番唇舌才說服祖母相信那不是狄尼諾本人。

瑞奇說，所幸沒有造成任何損失，她也相信即便自己沒有干涉，祖母也會在發生任何損失前有所警覺，因為她之前就有點懷疑其中一張狄尼諾穿燕尾服的照片了。

瑞奇說，很多網友很關心祖母，她要大家放心，祖母沒有向歹徒提供任何個資。