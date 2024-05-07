我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024Met Gala／珍妮佛羅培茲透視禮服辣翻 Jennie短洋裝秀白皙長腿

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

假勞勃狄尼諾網聊 騙英76歲婦買500元會員卡 可登門拜訪

世界新聞網
瑞奇的祖母誤以為自己和影星勞勃狄尼諾在社群媒體上聊天。（取材自TikTok）
瑞奇的祖母誤以為自己和影星勞勃狄尼諾在社群媒體上聊天。（取材自TikTok）

英國28歲女子瑞奇（Shannon Rich）發現疑似詐騙歹徒假扮影星勞勃狄尼諾（Robert De Niro）和其祖母聊天，試圖讓祖母花400英鎊（約500美元）購買會員卡，聲稱可和狄尼諾視訊。瑞奇說，幸運地她成功阻止祖母被騙，並說祖母警覺性高，在聊天過程就覺得對方可疑。

@shannonrichh

My nan thinking robert de niro is messaging her on facebook ffs🤣 #nan #nana #lol #funny #robertdeniro #scam

♬ original sound - Shannon Rich

來源：TikTok

紐約郵報報導，瑞奇的76歲祖母摩根（Gina Morgan）住在英國南威爾斯，她告訴瑞奇自己和狄尼諾在社群媒體上聊天。

瑞奇說，和祖母對話的帳號顯示為「勞勃狄尼諾粉絲頁」，顯示圖片為狄尼諾的照片。對方試圖向祖母兜售會員資格，聲稱共有三種會員，他可以通知自己的經紀人協助摩根購買。對方還說希望摩根購買最貴的會員，告訴她若取得會員，可以擁有各種和狄尼諾接觸的方式，例如通電話和視訊電話，狄尼諾甚至會親自造訪她家。

摩根把她和「勞勃狄尼諾」的對話給瑞奇看，瑞奇看了之後忍不住大笑，並將過程放到自己的TikTok。

瑞奇說，祖母一開始堅信自己在和狄尼諾聊天，並說兩人聊得很愉快，她費了一番唇舌才說服祖母相信那不是狄尼諾本人。

瑞奇說，所幸沒有造成任何損失，她也相信即便自己沒有干涉，祖母也會在發生任何損失前有所警覺，因為她之前就有點懷疑其中一張狄尼諾穿燕尾服的照片了。

瑞奇說，很多網友很關心祖母，她要大家放心，祖母沒有向歹徒提供任何個資。

美國聯邦調查局(FBI)日前警示，詐騙在網路時代更加狡猾，而年長者很容易成為歹徒鎖定的目標。

瑞奇的祖母誤以為自己和影星勞勃狄尼諾在社群媒體上聊天。（取材自TikTok）
瑞奇的祖母誤以為自己和影星勞勃狄尼諾在社群媒體上聊天。（取材自TikTok）

社群媒體 FBI TikTok

上一則

印尼4男女婚外性行為 慘遭20下鞭刑 皮開肉綻不敢看

下一則

多國監管黑心香料 印度破獲非法工廠 沒收15噸原料

延伸閱讀

有陷阱？祖母在網路上開心聊天 她一問竟是「勞勃狄尼諾」

有陷阱？祖母在網路上開心聊天 她一問竟是「勞勃狄尼諾」
路透民調：58%美國人認為中國利用TikTok塑造輿論

路透民調：58%美國人認為中國利用TikTok塑造輿論
習近平訪歐前 中國副外長赴歐出席外交戰略磋商

習近平訪歐前 中國副外長赴歐出席外交戰略磋商
美國祭TikTok禁令「衝擊業配」創作者憂經濟遭毀滅性打擊

美國祭TikTok禁令「衝擊業配」創作者憂經濟遭毀滅性打擊

熱門新聞

印度警察總長古普塔（Ravi Gupta）夫婦，因為搭乘新加坡航空商務艙時，椅子的電動後仰功能估障，讓他們抱怨形同由商務艙旅客淪為經濟艙乘客。圖為新航中程航線商務艙示意圖。 圖／擷自新航官網

無法躺 商務艙淪為經濟艙？印警察總長告倒全球最佳航空

2024-05-02 14:25
英國凱特王妃3月宣布罹癌後持續靜養，丈夫威廉王子細心陪伴在側。(美聯社)

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

2024-05-03 22:57
(取自Threads)

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

2024-05-04 16:02
威廉（左）與哈利目前的關係還處在冰凍期，沒有直接對話，暫時無法回溫。（路透資料照片）

英皇室專家揭露勁爆真相：威廉其實嫉妒哈利 為了這點

2024-05-03 11:32
夏綠蒂公主2日迎接9歲生日，肯辛頓宮在社群媒體上貼出生日照並獻上祝福。(取自X平台@KensingtonRoyal）

凱特再掌鏡夏綠蒂公主9歲生日照 粉絲笑：威廉的迷你版

2024-05-02 23:40
凱特（右）身為未來英國王后，要承擔的壓力和勤務分量很重。（路透資料照片）

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

2024-05-05 00:41

超人氣

更多 >
售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘
不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇
物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
哥倫比亞大學宣布取消全校畢業典禮

哥倫比亞大學宣布取消全校畢業典禮