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有陷阱？祖母在網路上開心聊天 她一問竟是「勞勃狄尼諾」

世界新聞網／輯
Shannon Rich的祖母Gina Morgan告訴她自己正和影星勞勃狄尼諾聊天，對方希望她購買昂貴會員資格。(翻攝Shannon Rich TikTok @shannonrichh)
Shannon Rich的祖母Gina Morgan告訴她自己正和影星勞勃狄尼諾聊天，對方希望她購買昂貴會員資格。(翻攝Shannon Rich TikTok @shannonrichh)

英國28歲女子瑞奇（Shannon Rich）發現疑似詐騙歹徒假扮影星勞勃狄尼諾和其祖母聊天，試圖讓祖母花4百英鎊（約5百美元）購買會員卡，聲稱可和狄尼諾視訊。瑞奇說幸運地她成功阻止祖母被騙，並說祖母警覺性高，在聊天過程就覺得對方可疑。

「紐約郵報」報導，瑞奇的76歲祖母摩根（Gina Morgan）住在英國南威爾斯，她告訴瑞奇自己和狄尼諾在社群媒體上有一長串對話。

瑞奇說，和祖母對話的帳號顯示為「勞勃狄尼諾粉絲頁」，顯示圖片為狄尼諾的照片，對方試圖向祖母兜售會員資格，聲稱共有三種會員，他可以通知自己的經紀人協助摩根購買，對方還說希望摩根購買最貴的會員，告訴她若取得會員，可以擁有各種和狄尼諾接觸的方式，例如通電話和視訊電話，狄尼諾甚至會親自造訪她家。

摩根把她和「勞勃狄尼諾」的對話給瑞奇看，瑞奇看了之後忍不住大笑，並將過程放到自己的TikTok

@shannonrichh

My nan thinking robert de niro is messaging her on facebook ffs🤣 #nan #nana #lol #funny #robertdeniro #scam

♬ original sound - Shannon Rich

瑞奇說，祖母一開始堅信自己在和狄尼諾聊天，並說兩人聊得很愉快，她費了一番唇舌才說服祖母相信那不是狄尼諾本人。

瑞奇說，所幸沒有造成任何損失，她也相信即便自己沒有干涉，祖母也會在發生任何損失前有所警覺，因為她之前就有點懷疑其中一張狄尼諾穿燕尾服的照片了。

瑞奇說，很多網友很關心祖母，她要大家放心，祖母沒有向歹徒提供任何個資。

聯邦調查局(FBI)日前警示，詐騙在網路時代更加狡猾，而年長者很容易成為歹徒鎖定的目標。

Shannon Rich的祖母Gina Morgan告訴她自己正和影星勞勃狄尼諾...
Shannon Rich的祖母Gina Morgan告訴她自己正和影星勞勃狄尼諾聊天，對方希望她購買昂貴會員資格。(翻攝Shannon Rich TikTok @shannonrichh)

社群媒體 FBI TikTok

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