這什麼怪生物？禿光浣熊被當狗 完全看不出原貌

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綜合報導
加拿大動物組織收養了一隻全身毛髮禿光的浣熊。（取材自臉書）
加拿大動物組織收養了一隻全身毛髮禿光的浣熊。（取材自臉書）

毛皮對許多動物來講相當重要，一旦沒了毛皮，就會缺少一些機能，外貌也和平時大不相同。位於加拿大的新斯科細亞省的動物組織「Hope For Wildlife」，近來在官方臉書上分享了一張動物照片，引發許多討論。

根據日本媒體grape報導，在Hope For Wildlife的照片裡，有一隻沒有毛、像是狗一樣的四足動物。Hope For Wildlife提示，這個動物一旦沒有了毛皮，就很難看得出來牠到底是什麼。

接著他們揭曉謎底：原來這動物是隻「浣熊」。貼文表示，他們目前還沒確認這隻浣熊毛髮脫落的原因，牠有可能是疑似皮膚病變而得了脫毛症，但牠的皮膚其實還算健康。另外也可能是其他毛囊受損疾病。不過，即使少了身上的這些毛，牠還是意外地活過了冬天，沒有任何凍傷的跡象。

其他網友紛紛表示「原來動物也會得到脫毛症」、「好可憐，為了活下來一定很辛苦，好險被帶到了一個溫暖的地方」、「身為一位美髮師，我很好奇他碰到了什麼狀況」、「很高興牠安然無恙獲得照顧」。

就在撿到這隻浣熊一個月後，Hope For Wildlife又公布另一張照片。畫面中，這隻沒有毛髮的浣熊和其他浣熊一起生活。這些浣熊守候在牠旁邊，彷彿擔心牠沒有毛皮會冷替牠取暖一樣，畫面溫馨。

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