全球最高齡野鳥 72歲信天翁還會對雄鳥跳求偶舞

全球已知最長壽的野生繁殖鳥、黑背信天翁「智慧」（左），最近被發現對其牠雄鳥跳求偶舞。（取材自中途島環礁國家野生動物保護區官網）

一隻約72歲名為「智慧」的黑背信天翁據信是世界上最老的野外繁殖鳥，牠近期被拍到在中途島環礁國家野生動物保護區跳求偶舞追求配偶，讓追蹤牠的生物學家笑稱「這位70歲的鳥奶奶仍充滿活力」。

紐約郵報報導，「智慧」去年11月築巢期回到保護區時只被目擊過幾次，今年3月生物學家看到牠和雄鳥互動，牠的長期伴侶「阿奇亞卡麥」這季尚未現身，前兩次築巢期也未見身影，專家認為「智慧」可能已經失去伴侶。

生物學家普利斯納（Jonathan Plissner）向魚類和野生動物管理局表示，黑背信天翁雌鳥在12月上旬下蛋，牠們一年生一顆蛋，但這沒有阻止「智慧」跳求偶舞，笑說「智慧」雖已高齡七十，但仍充滿活力。

生物學家在1956年首次遇到「智慧」並替牠繫上腳環，給了牠著名的編號「Z333」，那年牠剛下一顆蛋；黑背信天翁五歲達到性成熟年齡，在那之前牠們無法下蛋；根據普利斯納估計，「智慧」一生已經產了50至60顆蛋、孵出30隻幼鳥。

魚類和野生動物管理局表示，生物學家過去會為信天翁別上鋁製的腳牌，但容易被海水和沙子鏽蝕，那些早期的牌子可以使用約20年，不過「智慧」的腳牌已經更換數次。