我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國世界報社論：不能把習近平當朋友 馬克宏不應抱幻想

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

全球最高齡野鳥 72歲信天翁還會對雄鳥跳求偶舞

綜合報導
全球已知最長壽的野生繁殖鳥、黑背信天翁「智慧」（左），最近被發現對其牠雄鳥跳求偶舞。（取材自中途島環礁國家野生動物保護區官網）
全球已知最長壽的野生繁殖鳥、黑背信天翁「智慧」（左），最近被發現對其牠雄鳥跳求偶舞。（取材自中途島環礁國家野生動物保護區官網）

一隻約72歲名為「智慧」的黑背信天翁據信是世界上最老的野外繁殖鳥，牠近期被拍到在中途島環礁國家野生動物保護區跳求偶舞追求配偶，讓追蹤牠的生物學家笑稱「這位70歲的鳥奶奶仍充滿活力」。

紐約郵報報導，「智慧」去年11月築巢期回到保護區時只被目擊過幾次，今年3月生物學家看到牠和雄鳥互動，牠的長期伴侶「阿奇亞卡麥」這季尚未現身，前兩次築巢期也未見身影，專家認為「智慧」可能已經失去伴侶。

生物學家普利斯納（Jonathan Plissner）向魚類和野生動物管理局表示，黑背信天翁雌鳥在12月上旬下蛋，牠們一年生一顆蛋，但這沒有阻止「智慧」跳求偶舞，笑說「智慧」雖已高齡七十，但仍充滿活力。

生物學家在1956年首次遇到「智慧」並替牠繫上腳環，給了牠著名的編號「Z333」，那年牠剛下一顆蛋；黑背信天翁五歲達到性成熟年齡，在那之前牠們無法下蛋；根據普利斯納估計，「智慧」一生已經產了50至60顆蛋、孵出30隻幼鳥。

魚類和野生動物管理局表示，生物學家過去會為信天翁別上鋁製的腳牌，但容易被海水和沙子鏽蝕，那些早期的牌子可以使用約20年，不過「智慧」的腳牌已經更換數次。

上一則

法國世界報社論：不能把習近平當朋友 馬克宏不應抱幻想

下一則

日外來山羌大繁殖已開始跨越縣界 茨城祭獵捕令

延伸閱讀

日本外來種山羌大量繁殖跨縣界 茨城縣下達獵捕令

日本外來種山羌大量繁殖跨縣界 茨城縣下達獵捕令
全球最高齡野鳥被目擊跳求偶舞 專家笑稱「奶奶活力滿滿」

全球最高齡野鳥被目擊跳求偶舞 專家笑稱「奶奶活力滿滿」
金山動物園迎熊貓 布里德還有層層關卡

金山動物園迎熊貓 布里德還有層層關卡
丫丫返鄉滿周年 中國選定大熊貓「雲川」、「鑫寶」赴美

丫丫返鄉滿周年 中國選定大熊貓「雲川」、「鑫寶」赴美

熱門新聞

印度警察總長古普塔（Ravi Gupta）夫婦，因為搭乘新加坡航空商務艙時，椅子的電動後仰功能估障，讓他們抱怨形同由商務艙旅客淪為經濟艙乘客。圖為新航中程航線商務艙示意圖。 圖／擷自新航官網

無法躺 商務艙淪為經濟艙？印警察總長告倒全球最佳航空

2024-05-02 14:25
英國凱特王妃3月宣布罹癌後持續靜養，丈夫威廉王子細心陪伴在側。(美聯社)

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

2024-05-03 22:57
(取自Threads)

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

2024-05-04 16:02
威廉（左）與哈利目前的關係還處在冰凍期，沒有直接對話，暫時無法回溫。（路透資料照片）

英皇室專家揭露勁爆真相：威廉其實嫉妒哈利 為了這點

2024-05-03 11:32
日本富山市極東製藥商旗下的知名腸胃藥「正露丸」遭控檢測報告長年造假。(取自極東官網)

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

2024-04-26 23:50
夏綠蒂公主2日迎接9歲生日，肯辛頓宮在社群媒體上貼出生日照並獻上祝福。(取自X平台@KensingtonRoyal）

凱特再掌鏡夏綠蒂公主9歲生日照 粉絲笑：威廉的迷你版

2024-05-02 23:40

超人氣

更多 >
新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」
5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快

5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快
錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」
出借好市多卡捲入「買真退假」詐欺 蒙市華人被控3罪

出借好市多卡捲入「買真退假」詐欺 蒙市華人被控3罪
不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」

不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」