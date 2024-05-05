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1年處理1000萬件 關西機場行李保持30年「零遺失」

編譯葉亭均
日本關西機場營運30年以來，始終維著旅客行李「零遺失」的紀錄。（美聯社）
日本關西機場營運30年以來，始終維著旅客行李「零遺失」的紀錄。（美聯社）

日本關西機場從1994年營運以來，就一直維持著運送旅客行李「零遺失」的光榮紀錄，也因有效率及可靠的行李運送而獲得國際認可，在航空服務調查機構Skytrax的2024年最佳行李運送機場排行榮登第一 。

Skytrax的評比顯示，在世界行李運輸最佳機場排行中，關西機場、新加坡樟宜機場、巴林國際機場分別位居前三名，接下來依序是卡達的哈馬德國際機場、日本中部國際機場、芬蘭赫爾辛基－萬塔機場、日本羽田機場排第七，台灣桃園國際機場排在第八，南韓仁川機場和阿聯的杜拜國際機場分居第九與第十。

日經亞洲報導，舉例來說，在飛機降落在跑道後，行李被送往分揀室，依照行李標籤按頭等艙、商務艙和經濟艙的順序放在轉盤上，工作人員兩個一組，檢查確認沒有行李和手提袋被遺留在運輸箱中。在飛機著陸12分鐘後，這樣的工作就完成了。

報導說，遺失行李通常是工作人員未能在出境機場或轉運時未能上載行李。根據瑞士航空相關系統開發業者SITA，在2022年，全球航空公司每1000名旅客，平均就有7.6件行李遺失。

然而在關西機場，營運30年以來，並沒有因機場營運作業而導致行李遺失。

這座機場在2023年度處理約1000萬件行李，而「零遺失」紀錄則是多年來一關關精確檢查後的成果。每一架飛機的行李類型、數量以及旅客轉機資訊會由兩到三名工作人員來確認。

機場營運集團的業者之一CKTS行李營運主管Tsuyoshi Habuta表示：「多名工作人員分享資訊、避免錯誤假設而引發錯誤是很重要的。」他說，飛機抵達後，如果卸下的行李數量與裝載計算的數量不同，工作人員會立即檢查飛機上的貨倉、周圍的停機坪和分揀室。

為了節省乘客的時間，CKTS的目標是在飛機抵達後15分鐘內將行李送至行李提取區。工作人員把行李放上轉盤十，會把行李的手把面向乘客，以便提取，另外會將樂器、嬰兒車和滑雪板等易損物品直接交給乘客，甚至會將淋到雨的行李箱擦乾。

這樣的運輸品質，也讓關西機場的行李運輸服務屢屢得到國際認可，已經第八度拿下世界最佳行李運送機場排行第一名的寶座。

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