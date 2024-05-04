南非防彈公園 臉部辨識才能玩

南非提倡減少槍枝暴力的非營利組織「無槍南非」提議，打造搭載臉部辨識和用防彈玻璃罩住的「防彈公園」，讓孩童能安全嬉戲。（取材自Ｘ平台）

南非 幫派槍戰猖獗，幫派爭搶地盤時，孩童常被流彈波及。研究指出，過去20年來，開普敦的醫院受到槍傷就醫的孩童，近一半是幫派交火的受害者。南非提倡減少槍枝暴力的非營利組織「無槍南非」（Gun Free SA）因此提議，打造搭載臉部辨識 和用防彈玻璃罩住的「防彈公園」。

英國太陽報報導，南非大多數學校在圍欄周圍安裝防彈網，教師也會指示學童聽見槍聲時躲到桌子底下。然而，學童回家和前往遊樂場玩耍時身處校外，沒有受到這類保護。

為了打擊這個問題，「無槍南非」推出「防彈公園計畫」（Bulletproof Park Project）原型。圖片顯示一個防彈玻璃立方體內有遊樂設施，且搭載緊急按鈕和警方熱線。公園約能容納24名孩童，讓他們在保全攝影機的監看下安全地玩盪鞦韆和溜滑梯。入口處將由家長操作，只有登記臉部辨識才能被授權進入公園。

太陽報指出，防彈公園計畫的建設成本約42萬5000英鎊（約53.3萬美元）。相較之下，僅是在2014年，南非槍擊受害者的醫療費 用總共多達2億6000萬英鎊(約3.26億美元)。

該組織主任艾黛兒．克里斯坦（Adele Kirsten）表示：「更可行且更有效的解決方法是建立一個更強力的體系，清除並銷毀街頭槍枝。但在那之前我們必須採取行動保護孩童安全。」

該組織也表示，計畫將在今年稍晚提交開普敦市核准。