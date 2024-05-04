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深夜擬禁外帶美食 米蘭挨轟沒常識

編譯徐榆涵／報導
義大利米蘭市預計實施「午夜禁止飲食外帶」法規，包括許多觀光客到訪最不能錯過的義式冰淇淋。（新華社）
義大利米蘭市預計實施「午夜禁止飲食外帶」法規，包括許多觀光客到訪最不能錯過的義式冰淇淋。（新華社）

對於成千上萬前往義大利北部大城米蘭市的觀光客或當地人而言，深夜在鵝卵石街道上冒險探尋在地美食像是義式冰淇淋（gelato）或披薩等，是體驗當地文化的重要一環，但米蘭市政府最近重提「午夜禁止飲食外帶」法令，望能維護該市的夜間生活環境與安寧，引發外界熱議。

CNN報導，義大利米蘭市副市長格拉奈利（Marco Granelli）最近提出一項新法，計畫禁止全市12個人口密集區域的餐飲業者，在午夜後提供飲食外帶服務，以維護當地夜間安寧。

格拉奈利指出，「目標是在社群和娛樂及以及居民的和平與健康間尋求平衡」。我們相信一座充滿活力的城市，年輕人和老年人都能共享環境。」

他表示，該禁令對於解決住宅區噪音過大問題十分必要，稱將禁止餐飲業者於平日凌晨0時30分至清晨6時、周末凌晨1時30分至清晨6時關閉室外區域、停止供應飲食外帶。

米蘭的冰淇淋店有「冰淇淋界天花板」之美名，批評者稱該禁令違背義大利文化，並呼籲修法。若此令獲准實施，預計今年5月17日至11月4日的觀光旺季期間執行。

義大利零售商組織「商業聯合會」（Confcommercio）米蘭分會主席巴比耶里（Marco Barbieri）直批禁令「違反常識」，稱「一般義大利家庭夏天晚餐之後會出門散步，買個冰淇淋吃。這是傳統。干預這種文化習性，百姓會不開心的。」此外，夏季炎熱，很多年輕人往往在深夜10時之後才外出吃晚餐。

他表示，不准大家深夜散步時喝水吃冰淇淋或嚼披薩，人們還是會在外逗留，「一個25歲的人會因為買不到外賣餐飲而在午夜鐘響時回家去嗎？午夜過後有人想吃冰怎麼辦？」並呼籲政府把水、冰淇淋、披薩列為例外品項。

米蘭市政府早在2013年就曾提出類似舉措，當時引起公眾強烈反對，甚至有人發起「占領冰淇淋店」的靜坐行動，逼得時任市長收回立法建議。

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