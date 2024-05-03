我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

川普：若認為不合法 可能不接受2024威州選舉結果

活字印刷店 曼谷僅存幾間

綜合報導
位於曼谷老城區的光華印務局是曼谷碩果僅存少數幾間活字印刷店。（中央社）
位於曼谷老城區的光華印務局是曼谷碩果僅存少數幾間活字印刷店。（中央社）

曼谷老城區耀華力大馬路上車水馬龍，漫步轉進一條小巷，大馬路的喧囂立刻拋在腦後，一間老店內傳來唰唰唰的印刷聲，這裡是「光華印務局」，也是曼谷碩果僅存的中文活字印刷店。

中央社報導，老店綠色門框上懸掛著綠色招牌，光華印務局幾個碩大中文毛筆印刷字體加上泰文字，斑駁招牌充滿時代懷舊感，告訴過往行人它的悠久歷史，同時展現華人在曼谷老城區生活的痕跡。

推開店門，狹窄空間堆滿印刷紙和雜物，老舊機器唰唰唰地運作著，彷彿曾見證過光輝璀璨年代，現在用盡力氣要向訪客展現舊時光尾巴的最後一點光芒。

將近70歲的印刷廠老闆通迪（Thongdi Chengsaksri）是這間百年印刷老店第二代，他的父親12歲從中國來到泰國發展，落腳老城區開始做起活字印刷生意。

身為華人移民第二代，通迪仍然可說一點簡單中文，他抽出一本中文字典，念出上頭的繁體中文和注音符號，接著絮絮叨叨念起家族歷史。通迪說，家中有10多個兄弟，但是印刷業辛苦，沒人願意接下家中事業，他20多歲時在工廠找到工作，卻被父母叫回家接下家中生意。

不過隨著電腦普及，使用活字印刷印製產品的廠商愈來愈少，加上當年通迪的父親為了買印刷機器背了不少債，光華印務局生意愈來愈蕭條，通迪也陷入經營困境，「像這種活字印刷、老式印刷跟現代化潮流都是逆向而行，當然是沒辦法，不做大就做不成功，但做大又會虧本」。

光華印務局最興盛時期曾有10幾個員工，但現在店內只剩通迪自己在做。他說，最困難的是能找到願意做的員工，沒有人願意學刻活字；其他活字印刷廠也面臨同樣難題，他因為會這樣的技術所以可以自己做，但是無意要下一代接下家族生意，而打算讓下一代自由發展。

像光華印務局這樣的活字印刷廠在曼谷老城區大概只剩4到5間，更可能是全泰國碩果僅存的幾間，而光華印務局最特別在於是唯一僅存還有中文活字印刷的印刷廠。通迪說，很多印刷廠都已經把中文活字印刷模板賣掉，但光華印務局還留著大部分中文模板。

目前通迪除了有小量訂單外，致力保存在地文化的曼谷設計周（Bangkok Design Week）活動主辦人幾年前找上通迪，和光華印務局合作印製一些產品。同時在設計週活動期間增加老店曝光率，讓年輕人多認識舊時代的傳統技術，也讓這樣的老技藝得以持續保存傳承下去。

華人 泰國 移民

上一則

習近平訪法前夕 馬克宏強調必須捍衛歐洲戰略利益

下一則

「世界最窮總統」穆西卡健康再亮紅燈 醫師證實罹癌

延伸閱讀

手機信息害人自殺？留澳女華生被誘騙至泰國 痛失150萬

手機信息害人自殺？留澳女華生被誘騙至泰國 痛失150萬
曼谷發布極端高溫警告 泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷發布極端高溫警告 泰國今年至少30人中暑喪生
曼谷極端高溫警報 體感溫度可能飆破攝氏52度

曼谷極端高溫警報 體感溫度可能飆破攝氏52度
ESCAP年會開幕 泰國總理：數位創新可助永續發展

ESCAP年會開幕 泰國總理：數位創新可助永續發展

熱門新聞

日本富山市極東製藥商旗下的知名腸胃藥「正露丸」遭控檢測報告長年造假。(取自極東官網)

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

2024-04-26 23:50
現年75歲的英國國王查理三世今年2月宣布罹患癌症，但始終未透露是何種癌症或其他細節。(歐新社)

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

2024-04-26 11:36
美國日前已向烏克蘭交付射程300公里的MGM-140「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈，烏克蘭證實已取得這款射程300公里的飛彈；圖為ATACMS遠程飛彈發射的資料照。（美聯社）

北韓援俄長程飛彈 美轉念援烏 提醒MGM-140「不是魔彈」

2024-04-26 02:29
示意圖。(取自123RF)

他重溫34年前街景見老爸開車 還揪出副駕「驚人秘密」

2024-04-25 16:08
印度警察總長古普塔（Ravi Gupta）夫婦，因為搭乘新加坡航空商務艙時，椅子的電動後仰功能估障，讓他們抱怨形同由商務艙旅客淪為經濟艙乘客。圖為新航中程航線商務艙示意圖。 圖／擷自新航官網

無法躺 商務艙淪為經濟艙？印警察總長告倒全球最佳航空

2024-05-02 14:25
巴勒斯坦民防部21日從他們口中的納瑟醫院內部一處亂葬崗取出50具遺體。歐新社

美籲調查加薩走廊醫院亂葬崗 以軍反問：調查什麼？

2024-04-27 12:33

超人氣

更多 >
I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷
郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？
新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控
亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化

亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化
死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難