活字印刷店 曼谷僅存幾間

位於曼谷老城區的光華印務局是曼谷碩果僅存少數幾間活字印刷店。（中央社）

曼谷老城區耀華力大馬路上車水馬龍，漫步轉進一條小巷，大馬路的喧囂立刻拋在腦後，一間老店內傳來唰唰唰的印刷聲，這裡是「光華印務局」，也是曼谷碩果僅存的中文活字印刷店。

中央社報導，老店綠色門框上懸掛著綠色招牌，光華印務局幾個碩大中文毛筆印刷字體加上泰文字，斑駁招牌充滿時代懷舊感，告訴過往行人它的悠久歷史，同時展現華人 在曼谷老城區生活的痕跡。

推開店門，狹窄空間堆滿印刷紙和雜物，老舊機器唰唰唰地運作著，彷彿曾見證過光輝璀璨年代，現在用盡力氣要向訪客展現舊時光尾巴的最後一點光芒。

將近70歲的印刷廠老闆通迪（Thongdi Chengsaksri）是這間百年印刷老店第二代，他的父親12歲從中國來到泰國 發展，落腳老城區開始做起活字印刷生意。

身為華人移民 第二代，通迪仍然可說一點簡單中文，他抽出一本中文字典，念出上頭的繁體中文和注音符號，接著絮絮叨叨念起家族歷史。通迪說，家中有10多個兄弟，但是印刷業辛苦，沒人願意接下家中事業，他20多歲時在工廠找到工作，卻被父母叫回家接下家中生意。

不過隨著電腦普及，使用活字印刷印製產品的廠商愈來愈少，加上當年通迪的父親為了買印刷機器背了不少債，光華印務局生意愈來愈蕭條，通迪也陷入經營困境，「像這種活字印刷、老式印刷跟現代化潮流都是逆向而行，當然是沒辦法，不做大就做不成功，但做大又會虧本」。

光華印務局最興盛時期曾有10幾個員工，但現在店內只剩通迪自己在做。他說，最困難的是能找到願意做的員工，沒有人願意學刻活字；其他活字印刷廠也面臨同樣難題，他因為會這樣的技術所以可以自己做，但是無意要下一代接下家族生意，而打算讓下一代自由發展。

像光華印務局這樣的活字印刷廠在曼谷老城區大概只剩4到5間，更可能是全泰國碩果僅存的幾間，而光華印務局最特別在於是唯一僅存還有中文活字印刷的印刷廠。通迪說，很多印刷廠都已經把中文活字印刷模板賣掉，但光華印務局還留著大部分中文模板。

目前通迪除了有小量訂單外，致力保存在地文化的曼谷設計周（Bangkok Design Week）活動主辦人幾年前找上通迪，和光華印務局合作印製一些產品。同時在設計週活動期間增加老店曝光率，讓年輕人多認識舊時代的傳統技術，也讓這樣的老技藝得以持續保存傳承下去。