我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

川普：若認為不合法 可能不接受2024威州選舉結果

AI換臉騙局 韓女以為網戀馬斯克 痛失5萬美元

世界新聞網
騙子使用AI換臉偽裝成馬斯克，南韓女子上當受騙痛失5萬。(取材自KBS YouTube)
騙子使用AI換臉偽裝成馬斯克，南韓女子上當受騙痛失5萬。(取材自KBS YouTube)

網路騙局在各國盛行，騙子手法層出不窮，AI被不法分子使用更是助長惡勢力。近日，南韓一名女子坦誠，自己以為在跟馬斯克談戀愛，沒想到視訊那頭竟是用AI換臉的騙子，向自己示愛又教自己投資，她就這樣被騙走高額存款。

南韓電視台KBS近日一集調查新聞節目「深度60分鐘」披露，一名女子被偽裝成馬斯克的騙子騙走7000萬韓元(約5.08萬美金)。她表示自己最開始是在去年7月17日被騙子在Instagram上主動聯繫，為了成功欺騙她，騙子給她發了多張自己身分證照片，以及自己在工作的照片。騙子還表示，自己坐直升機去特斯拉和SpaceX上班，自己的孩子會在周末來公司看他，並且他有時候會隨機聯絡粉絲，以便「放鬆頭腦」。

當女子問他，他在2023年4月跟南韓總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)見面情況如何，騙子謊稱「尹錫悅說『希望在首爾和濟州島建超級工廠』。」

多次對話後女子仍然存有疑心，但是一通電話讓她徹底相信對方就是馬斯克，因為騙子使用了AI換臉來糊弄她。通話過程中，騙子還對女子表白說「我愛你」。

騙子最終說服女子進行投資，給他發了一個「南韓員工的銀行帳號」，女子最終通過分期支付，一共轉出7000萬韓元(約5.08萬美金)。

騙局最終被識破，是因為騙子給她發了一條聽得出來是AI合成的語音；騙子推薦使用的一個加密貨幣交易平台，後來也被證實是釣魚網站。

該調查報導表示，目前南韓缺乏阻止此類網路詐騙的法律法規。許多像這樣的浪漫騙局，受害者通過騙子設立的網站轉錢，但這樣的錢財交易法律難以介入。最近一項高麗大學的研究指出，光是在2022年的1月至6月期間就有280宗網路犯罪，其中71.4%受害者都是女性。

南韓 AI 馬斯克

上一則

習近平訪法前夕 馬克宏強調必須捍衛歐洲戰略利益

下一則

「世界最窮總統」穆西卡健康再亮紅燈 醫師證實罹癌

延伸閱讀

李強見了馬斯克後 中國公告特斯拉數據安全均符合規定

李強見了馬斯克後 中國公告特斯拉數據安全均符合規定
馬斯克訪北京會李強 稱願進一步深化合作

馬斯克訪北京會李強 稱願進一步深化合作
特斯拉CEO馬斯克「突發」訪北京 並與李強會面

特斯拉CEO馬斯克「突發」訪北京 並與李強會面
路透：特斯拉CEO馬斯克突訪中國 希望談「這件事」

路透：特斯拉CEO馬斯克突訪中國 希望談「這件事」

熱門新聞

日本富山市極東製藥商旗下的知名腸胃藥「正露丸」遭控檢測報告長年造假。(取自極東官網)

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

2024-04-26 23:50
現年75歲的英國國王查理三世今年2月宣布罹患癌症，但始終未透露是何種癌症或其他細節。(歐新社)

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

2024-04-26 11:36
美國日前已向烏克蘭交付射程300公里的MGM-140「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈，烏克蘭證實已取得這款射程300公里的飛彈；圖為ATACMS遠程飛彈發射的資料照。（美聯社）

北韓援俄長程飛彈 美轉念援烏 提醒MGM-140「不是魔彈」

2024-04-26 02:29
示意圖。(取自123RF)

他重溫34年前街景見老爸開車 還揪出副駕「驚人秘密」

2024-04-25 16:08
印度警察總長古普塔（Ravi Gupta）夫婦，因為搭乘新加坡航空商務艙時，椅子的電動後仰功能估障，讓他們抱怨形同由商務艙旅客淪為經濟艙乘客。圖為新航中程航線商務艙示意圖。 圖／擷自新航官網

無法躺 商務艙淪為經濟艙？印警察總長告倒全球最佳航空

2024-05-02 14:25
巴勒斯坦民防部21日從他們口中的納瑟醫院內部一處亂葬崗取出50具遺體。歐新社

美籲調查加薩走廊醫院亂葬崗 以軍反問：調查什麼？

2024-04-27 12:33

超人氣

更多 >
I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷
郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？
新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控
亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化

亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化
死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難