巴黎奧運進入倒數 「現代奧運之父」為何讓主辦避之唯恐不及？

法國現代奧運之父男爵古柏坦毀譽參半，2024年巴黎奧運低調迴避。（取材自國際奧林匹克委員會網頁olympics.com/ioc）

巴黎奧運 倒數。現代奧運之父、男爵古柏坦卻極少出現在社會討論與活動中，甚至被稱為「缺席者」、「奧運輸家」，原因就在於厭女、種族歧視 與支持納粹 等過往，令他毀譽參半。

中央社報導，距7月26日登場的巴黎奧運倒數約三個月。巴黎格雷萬蠟像館（Grevin Museum）之前宣布，為慶祝奧運精神，有「現代奧運之父」稱號的法國男爵古柏坦（Pierre de Coubertin）蠟像將於奧運開幕前正式亮相。

出生於1863年的古柏坦深信體育的力量與美德，1883年提出復興古代希臘奧運會的構想，1896年成功在雅典舉辦有14個國家、300名選手參與的第一屆現代奧運。

1894年，古柏坦創設國際奧林匹克委員會（IOC），親手設計沿用至今的奧林匹克五環會徽、奧林匹克會旗。

古柏坦在亞特蘭大、雅典、東京、柏林等地擁有40多座雕像，還有國家為他推出郵票等紀念品，受國際體育界高度尊崇。

然而在故鄉法國，古柏坦卻是極受爭議的人物，成了巴黎奧運避而不談的沉重話題。原因在於古柏坦具有菁英主義、性別歧視、種族歧視、殖民主義的爭議言論，以及反猶太人的立場。他曾不顧法國政府反對，支持德國希特勒政府舉辦1936年柏林奧運。

古柏坦曾禁止女性參與奧運，表示：「女性奧運沒有意義，既無美感，也不正確。」他更在回憶錄中形容自己為「狂熱殖民主義者」，寫道：「白色種族本質比較優越，其他的應該要對其忠誠。」

古柏坦支持者與後代稱，不可否認他對體壇的貢獻，他的想法就是當時社會主流。但反對者認為，古柏坦在關鍵議題上沒有遠見，當時也並非沒有進步派。