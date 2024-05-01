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賣情色片超賺 英網美：一生不安

聯合新聞網
來自英國威爾斯，今年25歲的OnlyFans成人向網紅蘿絲（Lowri Rose），在經營了4年的頻道後決定隱退。（取材自Instagram）
來自英國威爾斯，今年25歲的OnlyFans成人向網紅蘿絲（Lowri Rose），在經營了4年的頻道後決定隱退。（取材自Instagram）

來自英國威爾斯，今年25歲的OnlyFans成人影片網紅蘿絲（Lowri Rose）表示，自己想從這工作「退休」，儘管這工作讓她賺許多錢，但也讓她心理備受折磨，她隱退前心酸嘆：「影響一生很不安。」

據「每日星報」報導，蘿絲當了4年的成人影片網紅，在英國網路上頗有名氣，然而蘿絲對這份職業感到倦怠與害怕。如今打算隱退的她充滿擔憂，煩惱自己因為曾靠販售情色影像這件事找不到別的工作。

蘿絲從疫情期間開始經營網路，「一開始因為疫情導致生活裡沒什麼社交活動，並沒有意識到這會對真實人生造成多大影響，而且那時的環境也沒那麼糟糕，我不用做一些很極端的事情，但現在需要做得更過火才能得到關注，然後才有訂閱與收入」。

蘿絲對於要將自己的影像上傳到網路感到非常焦慮，儘管OnlyFans是需要收費的，但也無法阻止影片被外流，最終她決定從OnlyFans網紅這一身分上退休。她表示最難的不是財務問題，而是下一步該何去何從？

蘿絲提到，她曾受到各種騷擾，「人們會以很糟糕的方式看妳，儘管他們強調自己沒有。我被人說過『妳看起來就像在做色情業』，這感覺爛透了，人們總是覺得有權利對我為所欲為」，蘿絲說她被貼滿負面標籤。

對於離開色情行業，蘿絲承認她對未來滿是不安全感與憂慮，但她還是決定要放棄經營4年的一切，現在她想嘗試重拾對音樂的創作。蘿絲說她不會後悔踏入色情業，這份經歷帶給她許多改變，然而現在她認清這些不是她想要的，離開這一條路雖然艱辛，但讓她重新感受到快樂。

疫情 退休

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