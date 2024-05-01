我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重大讓步...布朗大學與示威學生達成協議 允討論從以色列撤資

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

韓34年前街景影片 網友驚見老爸

聯合新聞網
一名南韓網友從電視台分享的34年前街景影片，意外發現是自家老爸開車的身影，還揪出副駕的驚人秘密。（視頻截圖）
一名南韓網友從電視台分享的34年前街景影片，意外發現是自家老爸開車的身影，還揪出副駕的驚人秘密。（視頻截圖）

有些Youtube創作者、影像收藏家或電視媒體會保留以前的老舊街景畫面，我們透過觀看這些片段，可以了解過去人們的各種生活樣態。

一名南韓網友從電視台分享的34年前街景影片，意外發現自家老爸開車的身影，不過驚喜之餘卻帶來更多疑惑，原因是副駕駛座不是坐媽媽，而是坐著一個神祕女子。他事後還發揮調查精神，向爸爸、媽媽各自核實這段片段，引起南韓網友一片討論。

南韓媒體「KBS釜山」經常在Youtube頻道分享1980、90年代生活片段，透過這些歷史畫面可以重新認識當時民眾的生活型態、流行文化等，因此影片每每發布都吸引不少人觀看。一名網友欣賞KBS一個懷舊影片後留言表示，一名開車男子的神情輪廓很像自己爸爸，仔細一看還真的是爸爸，令他超驚喜，不過下一秒就覺得不對勁，因為爸爸的副駕有一名女子，看起來不像媽媽。

後來該名網友還向爸爸查證，「因為我爸輪廓分明，所以給周圍的人看（這片段），都認得出這個人就是爸爸」，爸爸也感性回答，被電視台拍到的那輛車是人生中第一輛新車。但該網友向媽媽詢問那名女子是不是她本人，媽媽則一臉狐疑表示沒印象當時坐過爸爸的副駕駛座，不知道那名女子是誰。

由於這段留言描述的過程太戲劇化，被其他人截圖上傳至南韓論壇，瞬間引起熱烈討論，許多網友開始腦補起各種灑狗血情節，幽默表示這名爸爸34年前可能有不為人知的祕密，「大型劈腿現場」、「爸爸這幾天會跟你說不能回家」、「這名車主正在進行離婚訴訟」、「哈哈哈那時候的人通常不會馬上結婚的」。

也有人認為，該名女子不一定就是爸爸的情人或女友，「如果你在那年代買新車，你周圍的親朋好友可能會找你搭車。如果你要去某個地方工作或要前往類似的方向，路人也很有可能請求搭便車」、「男子在駕駛座表現很僵硬，副駕駛座的女子就坐得歪歪的，椅子還微微向後傾斜，因此我推測男子載的人百分百是比他年長的女性，小心點...我猜可能是女婿因為開新車要載丈母娘，所以很緊張」。

南韓

上一則

日本廢棄屋數量暴增 20年來增加80%、住房空置率達13.8%

下一則

日本石川強震過後4個月 逾4600人仍在避難

延伸閱讀

以為在跟馬斯克網戀 原來是AI換臉… 南韓女子痛失5萬

以為在跟馬斯克網戀 原來是AI換臉… 南韓女子痛失5萬
韓產業部長警告 美國電動車補貼計畫面臨「崩潰」風險

韓產業部長警告 美國電動車補貼計畫面臨「崩潰」風險
他重溫34年前街景見老爸開車 還揪出副駕「驚人秘密」

他重溫34年前街景見老爸開車 還揪出副駕「驚人秘密」
南韓OLED手機面板做不到中國生意了 中手機商愛用國貨

南韓OLED手機面板做不到中國生意了 中手機商愛用國貨

熱門新聞

日本富山市極東製藥商旗下的知名腸胃藥「正露丸」遭控檢測報告長年造假。(取自極東官網)

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

2024-04-26 23:50
現年75歲的英國國王查理三世今年2月宣布罹患癌症，但始終未透露是何種癌症或其他細節。(歐新社)

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

2024-04-26 11:36
美國日前已向烏克蘭交付射程300公里的MGM-140「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈，烏克蘭證實已取得這款射程300公里的飛彈；圖為ATACMS遠程飛彈發射的資料照。（美聯社）

北韓援俄長程飛彈 美轉念援烏 提醒MGM-140「不是魔彈」

2024-04-26 02:29
示意圖。(取自123RF)

他重溫34年前街景見老爸開車 還揪出副駕「驚人秘密」

2024-04-25 16:08
患有WILD罕見病的13歲女孩在英國手術後得到治癒，成為此病全球首例被治癒的病例。(截取自X@UHNM_NHS)

這罕見病全球只有21人患 華裔女孩成首位治癒者

2024-04-24 16:00
巴勒斯坦民防部21日從他們口中的納瑟醫院內部一處亂葬崗取出50具遺體。歐新社

美籲調查加薩走廊醫院亂葬崗 以軍反問：調查什麼？

2024-04-27 12:33

超人氣

更多 >
專家說 這類蔬菜優於任何補品

專家說 這類蔬菜優於任何補品
CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所
李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累
挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓
就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟