韓34年前街景影片 網友驚見老爸

一名南韓網友從電視台分享的34年前街景影片，意外發現是自家老爸開車的身影，還揪出副駕的驚人秘密。（視頻截圖）

有些Youtube創作者、影像收藏家或電視媒體會保留以前的老舊街景畫面，我們透過觀看這些片段，可以了解過去人們的各種生活樣態。

一名南韓 網友從電視台分享的34年前街景影片，意外發現自家老爸開車的身影，不過驚喜之餘卻帶來更多疑惑，原因是副駕駛座不是坐媽媽，而是坐著一個神祕女子。他事後還發揮調查精神，向爸爸、媽媽各自核實這段片段，引起南韓網友一片討論。

南韓媒體「KBS釜山」經常在Youtube頻道分享1980、90年代生活片段，透過這些歷史畫面可以重新認識當時民眾的生活型態、流行文化等，因此影片每每發布都吸引不少人觀看。一名網友欣賞KBS一個懷舊影片後留言表示，一名開車男子的神情輪廓很像自己爸爸，仔細一看還真的是爸爸，令他超驚喜，不過下一秒就覺得不對勁，因為爸爸的副駕有一名女子，看起來不像媽媽。

後來該名網友還向爸爸查證，「因為我爸輪廓分明，所以給周圍的人看（這片段），都認得出這個人就是爸爸」，爸爸也感性回答，被電視台拍到的那輛車是人生中第一輛新車。但該網友向媽媽詢問那名女子是不是她本人，媽媽則一臉狐疑表示沒印象當時坐過爸爸的副駕駛座，不知道那名女子是誰。

由於這段留言描述的過程太戲劇化，被其他人截圖上傳至南韓論壇，瞬間引起熱烈討論，許多網友開始腦補起各種灑狗血情節，幽默表示這名爸爸34年前可能有不為人知的祕密，「大型劈腿現場」、「爸爸這幾天會跟你說不能回家」、「這名車主正在進行離婚訴訟」、「哈哈哈那時候的人通常不會馬上結婚的」。

也有人認為，該名女子不一定就是爸爸的情人或女友，「如果你在那年代買新車，你周圍的親朋好友可能會找你搭車。如果你要去某個地方工作或要前往類似的方向，路人也很有可能請求搭便車」、「男子在駕駛座表現很僵硬，副駕駛座的女子就坐得歪歪的，椅子還微微向後傾斜，因此我推測男子載的人百分百是比他年長的女性，小心點...我猜可能是女婿因為開新車要載丈母娘，所以很緊張」。