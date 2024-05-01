雕像前假尿照 柬網紅挨轟丟臉

柬埔寨一名網紅在貢不省新地標「噴水海馬雕像」前，利用視覺錯位擺出尿尿姿勢並上傳影像，激怒當地民眾和警方。（取材自臉書）

柬埔寨一名網紅近日在貢不省新地標「噴水海馬雕像」前，利用視覺錯位擺出尿尿姿勢並上傳影像，激怒當地民眾和警方。網紅見風向不對，立即移除畫面並到警局說明，還錄製影片公開道歉。

網紅SantaKH在YouTube擁有超過70萬人追蹤，他近日在噴水海馬雕像前留影，只見他將後方的海馬雕像噴水處對準自己的生殖器，營造出宛如正在排尿的影像。畫面迅速在網上瘋傳，「丟臉」、「噁心」、「太超過了」等批評湧入，引來貢不省警方注意。

貢不省警方在臉書 （Facebook）發文並附上截圖，要求SantaKH立刻將影像刪除。

根據警局臉書，SantaKH到警察局之後立刻承認錯誤，SantaKH還在個人臉書上發布一段2分多鐘的道歉影片。

這座噴水海馬雕像是貢不省的最新地標，4月10日才剛舉行揭幕典禮，貢不省省長毛拓寧（Mao Thonin）當時還說，貢不是吸引國內、外遊客的重要旅遊目的地，這座噴水海馬雕像將成為一個新的旅遊景點。

不過有新加坡 媒體認為，柬埔寨這座噴水海馬雕像和新加坡的魚尾獅雕像十分相似，儘管噴水海馬雕像沒有魚尾也沒有獅頭，但高8公尺和魚尾獅雕像差不多，且都從嘴裡噴出水來，兩者很容易被聯想在一起。

柬埔寨近來陸續有旅客恣意拍照、錄影上傳網路後出事。越南TikTok網紅許國英（Hua Quoc Anh）去年身穿泰國 服裝在吳哥窟拍片並說：「哈囉，泰國」，挑動柬、泰領土爭議，個人TikTok帳號立刻被鎖住。

此外，台灣網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）2月在柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，西港）直播探險，最後因直播影片造假，觸犯柬國刑法的煽動製造社會動亂罪遭判兩年，目前正在柬國服刑。