我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重大讓步...布朗大學與示威學生達成協議 允討論從以色列撤資

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

雕像前假尿照 柬網紅挨轟丟臉

綜合報導
柬埔寨一名網紅在貢不省新地標「噴水海馬雕像」前，利用視覺錯位擺出尿尿姿勢並上傳影像，激怒當地民眾和警方。（取材自臉書）
柬埔寨一名網紅在貢不省新地標「噴水海馬雕像」前，利用視覺錯位擺出尿尿姿勢並上傳影像，激怒當地民眾和警方。（取材自臉書）

柬埔寨一名網紅近日在貢不省新地標「噴水海馬雕像」前，利用視覺錯位擺出尿尿姿勢並上傳影像，激怒當地民眾和警方。網紅見風向不對，立即移除畫面並到警局說明，還錄製影片公開道歉。

網紅SantaKH在YouTube擁有超過70萬人追蹤，他近日在噴水海馬雕像前留影，只見他將後方的海馬雕像噴水處對準自己的生殖器，營造出宛如正在排尿的影像。畫面迅速在網上瘋傳，「丟臉」、「噁心」、「太超過了」等批評湧入，引來貢不省警方注意。

貢不省警方在臉書（Facebook）發文並附上截圖，要求SantaKH立刻將影像刪除。

根據警局臉書，SantaKH到警察局之後立刻承認錯誤，SantaKH還在個人臉書上發布一段2分多鐘的道歉影片。

這座噴水海馬雕像是貢不省的最新地標，4月10日才剛舉行揭幕典禮，貢不省省長毛拓寧（Mao Thonin）當時還說，貢不是吸引國內、外遊客的重要旅遊目的地，這座噴水海馬雕像將成為一個新的旅遊景點。

不過有新加坡媒體認為，柬埔寨這座噴水海馬雕像和新加坡的魚尾獅雕像十分相似，儘管噴水海馬雕像沒有魚尾也沒有獅頭，但高8公尺和魚尾獅雕像差不多，且都從嘴裡噴出水來，兩者很容易被聯想在一起。

柬埔寨近來陸續有旅客恣意拍照、錄影上傳網路後出事。越南TikTok網紅許國英（Hua Quoc Anh）去年身穿泰國服裝在吳哥窟拍片並說：「哈囉，泰國」，挑動柬、泰領土爭議，個人TikTok帳號立刻被鎖住。

此外，台灣網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）2月在柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，西港）直播探險，最後因直播影片造假，觸犯柬國刑法的煽動製造社會動亂罪遭判兩年，目前正在柬國服刑。

臉書 新加坡 泰國

上一則

日本廢棄屋數量暴增 20年來增加80%、住房空置率達13.8%

下一則

日本石川強震過後4個月 逾4600人仍在避難

延伸閱讀

拐賣乾弟赴柬埔寨摘器官未遂 5人判刑定讞

拐賣乾弟赴柬埔寨摘器官未遂 5人判刑定讞
網紅Toyz販毒拿感謝狀求緩刑沒用 關4年2月定讞

網紅Toyz販毒拿感謝狀求緩刑沒用 關4年2月定讞
網紅直播訕笑「資源班」 侯友宜：對歧視無法容忍

網紅直播訕笑「資源班」 侯友宜：對歧視無法容忍
中國官員私下暗示：寧可TikTok遭禁用也不願出售

中國官員私下暗示：寧可TikTok遭禁用也不願出售

熱門新聞

日本富山市極東製藥商旗下的知名腸胃藥「正露丸」遭控檢測報告長年造假。(取自極東官網)

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

2024-04-26 23:50
現年75歲的英國國王查理三世今年2月宣布罹患癌症，但始終未透露是何種癌症或其他細節。(歐新社)

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

2024-04-26 11:36
美國日前已向烏克蘭交付射程300公里的MGM-140「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈，烏克蘭證實已取得這款射程300公里的飛彈；圖為ATACMS遠程飛彈發射的資料照。（美聯社）

北韓援俄長程飛彈 美轉念援烏 提醒MGM-140「不是魔彈」

2024-04-26 02:29
示意圖。(取自123RF)

他重溫34年前街景見老爸開車 還揪出副駕「驚人秘密」

2024-04-25 16:08
患有WILD罕見病的13歲女孩在英國手術後得到治癒，成為此病全球首例被治癒的病例。(截取自X@UHNM_NHS)

這罕見病全球只有21人患 華裔女孩成首位治癒者

2024-04-24 16:00
巴勒斯坦民防部21日從他們口中的納瑟醫院內部一處亂葬崗取出50具遺體。歐新社

美籲調查加薩走廊醫院亂葬崗 以軍反問：調查什麼？

2024-04-27 12:33

超人氣

更多 >
專家說 這類蔬菜優於任何補品

專家說 這類蔬菜優於任何補品
CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所
李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累
挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓
就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟