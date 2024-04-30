不能跟她搶… 私下請客兼洗碗 已故英女王親民故事曝光

擔任王室新聞秘書多年的阿比特透露已故英女王私下有趣的一面，其「居家習慣」常讓她招待的客人受寵若驚。（路透）

已故英國女王 伊麗莎白二世終其一生都被王室工作人員服侍得好好的，但私底下，她的作風卻相當平易近人，而且不怕弄髒自己的手。擔任女王新聞秘書多年的阿比特（Dickie Arbiter）近日受訪透露，女王的「居家習慣」常讓她招待的客人受寵若驚。

阿比特接受True Royalty TV訪問，回憶起一個令他難忘的日子。當時他獲邀與女王及菲利普親王私下共進午餐。

「當時我抵達白金漢宮，上司告訴我：你獲邀到巴摩拉堡用餐留宿，會見女王。」阿比特說，「這次午餐只有四人，女王、她的女侍臣、菲利普親王與我。用餐大約45分鐘，使用瓷盤、銀餐具和我們自行取用的塑膠容器」。

吃完後，女王表示「我們得整理一下」。在場年紀最輕的阿比特自然很識相的收拾碗盤，拿到廚房準備清洗。這時他聽到有腳步聲，以為是女侍臣要來幫忙。

「我沒轉身就說，好吧，我來洗你來擦乾，背後卻傳來一個非常熟悉的聲音說：不，我洗你擦。那是女王，她毫不猶豫就把雙手伸進去洗碗，沒戴手套，我負責擦乾，」阿比特說，「能和一位國家元首一起做家事，是一次相當有趣的經驗」。

英國前首相、現任外交大臣卡麥隆（David Cameron）也有類似經歷。女王剛過世時，他曾回憶兩人的相處時光：「在那六年間，每年都被招待到巴摩拉堡真是一大榮幸。其中最棒的是，每晚都能搭女王開的Range Rover越野車，她會以破風的速度翻山越嶺。」

「在一座山上改建小屋內，愛丁堡公爵（菲利普親王）用他搭的燒烤架，為你烤松雞當晚餐。」卡麥隆強調「不騙人」，「你坐在那，讓菲利普親王與女王為你上餐，收拾桌子，在你與其他賓客交談時清洗餐具」。

卡麥隆表示，到了第五年，他覺得自己也應該幫忙，於是起身戴上橡膠手套開始洗碗，卻被女王訓斥了。「我記得女王說：『這位首相在幹什麼？』我壞了規矩，只好趕緊坐回去，盡好客人的本分。」