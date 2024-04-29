英國一家八口吃霸王餐 店家卻有意外收穫

英國有一家八口到餐廳用膳，點了菜單上最貴的東西，然而他們藉口離去沒有付款。（視頻截圖）

英國有一家八口到餐廳用餐，點了菜單上最貴的食物，總金額為329英鎊（約410美元），用餐完畢後，他們藉口信用卡 有問題要外出拿另一張卡，留下電話號碼就離去，店家後來嘗試聯絡這家人，才發現他們給的是假電話號碼，被吃了「霸王餐」的店家公布相關監視器畫面，並請求警方協助。

香港 01報導，英國一家八口共四位成人、四位兒童前往斯萬西（Swansea）一間義大利 餐廳，點了昂貴牛排、15瓶汽水、雙份甜點等，總消費為329英鎊。用餐後，這家人的母親刷卡付款，但兩次都被拒絕，她便告訴店員要外出取另一張卡，兒子會在店內等待，沒想到他們就此一去不回，而留在店內的兒子不久後接到電話就馬上跑出餐廳，一家人就再也沒有回到餐廳付款。

據報導，餐廳經理泰隆表示，當天這家人開始把還剩一半的飯菜退回來時，他就感覺不對勁，「他們點的是菜單上最貴的東西，像是丁骨牛排之類的」。後來他試圖聯繫對方，卻發現是假電話號碼，無計可施之下只好報警處理。

此事件立刻在網路上掀起話題，也有其他餐廳告知遇到相同事件，泰隆感嘆，「我不明白他們（涉事一家人）怎麼能逃脫懲罰，這讓我很不滿」。

不過意外的是，店方公開消息後，隔天顧客人數馬上暴增三倍，店家認為這是民眾「團結的標誌」，餐廳經理泰隆說，「我感覺棒極了，不是因為錢，而是因為人們如何對這種負面情況做出積極反應」。