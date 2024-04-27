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遊客是居民的6倍 破壞環境房價飆 西班牙小島反遊客示威

綜合報導
西班牙加那利群島爆量觀光客重創環境，引發當地居民抗議。（歐新社）
西班牙加那利群島爆量觀光客重創環境，引發當地居民抗議。（歐新社）

位在西非摩洛哥外海的西班牙加那利群島(Canary Islands) ，GDP的35%都來自觀光收入，去年迎接1400萬名外來遊客，是當地人口的六倍之多，爆量遊客破壞環境和基礎設施，甚至因為大量的短期出租房需求和旅館興建，推升當地房價，令居民叫苦連天；日前數千居民遊行示威，有人高舉「這不是旅遊，是入侵」等抗議標語牌，要求政府暫時限制遊客人數，以及外國人購置當地物業，好讓房價降溫。

綜合媒體報導，示威者強調不是反對觀光客，而是反對「觀光模式」，對島嶼沒有好處，需要改變，另一名示威者也說，不只是因為觀光計畫，還包括大排長龍、不穩定的工作機會、失業率等，他們感到厭煩也受夠了。

抗議團體發言人表示，現在的觀光模式以環境、天然資源和社會層面來看，正在殺害他們，這是他們想要改變的。

旅遊業是牙加那利群島經濟命脈，分別創造35%經濟產出和40%就業，然而，沙灘上滿滿遊客享受夏日陽光，不過長期人滿為患，讓當地居民忍無可忍；爆量觀光客，重創環境和基礎設施，非定居的短期人口移入，也分食就業機會、推升房價，使當地居民生活越來越苦，他們要求政府短暫限制遊客人數，減少短期出租房和旅館興建，好讓房價降溫。

甚至還有6位居民絕食抗議，要求拉特吉塔海灘2旅館建案停工，還有人坐輪椅加入示威活動。

由於居民因房價過高、租不起房，預計當地政府，今年將會通過一項法律草案，加強對短租房源的監管，包括限制租金上限，以保護長期租戶免受通貨膨脹的影響。

西班牙加那利群島爆量觀光客重創環境，引發當地居民抗議，還有人坐輪椅參加示威。（歐...
西班牙加那利群島爆量觀光客重創環境，引發當地居民抗議，還有人坐輪椅參加示威。（歐新社）

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