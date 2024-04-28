就愛復古風 23歲東京男「丁髷」穿和服生活

一名日本男性喜歡復古風，平時也都穿著和服、留著傳統髮型生活。(取材自Ｘ平台)

現代流行服飾、髮型等等不斷推陳出新，總是容易沒隔多久，就會換一次流行。不過也有人在當今社會不只不追隨最新潮流，還刻意回頭走復古風。就有一位東京的奇妙男子，因為這樣的舉動，在日本社群網站 上蔚為話題。

根據日本媒體報導，這位住在東京的「X」網友「tarakosan114」，今年23歲，原先就讀美術大學，因為本來就喜歡日本昭和的歌謠，興趣也比較復古，因此從五年前開始，平時就一直以傳統和服打扮示人。

而為了找尋適合和服的造型，他嘗試過許多髮型，最後覺得要搭配和服，果然還是得留著日本傳統半禿和沖天辮的「丁髷」髮型。雖然有時會被報以異樣眼光，但他認為這就是自己的興趣，因此不以為意。

「tarakosan114」這身裝扮，有時會被旁人誤以為是什麼知名演員，求職時，也讓許多企業望之卻步。不過「tarakosan114」不放棄，最終找到一份在沖繩料理店的工作，他也終於可以用自己喜歡的髮型公開替人服務。

很多網友贊同他的行為，紛紛表示「帥喔」、「祝你武運昌隆」、「我在賞花時有看到你，謝謝肯讓我拍照」、「真的好適合喔」、「完全被圈粉了」。(聯合新聞網)