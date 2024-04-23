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「走路像準備好要打架」 英演員嘲笑孕妻影片惹眾怒

世界新聞網／輯
英國喜劇演員奧萊利（Daniel O’Reilly)在TikTok上傳嘲笑懷孕妻子的影片引發網友批評。(擷取自Daniel O’Reilly帳號@dappersinstagram)
英國喜劇演員奧萊利（Daniel O’Reilly)在TikTok上傳嘲笑懷孕妻子的影片引發網友批評。(擷取自Daniel O’Reilly帳號@dappersinstagram)

39歲的英國喜劇演員奧萊利（Daniel O’Reilly，藝名Dapper Laughs）近日在TikTok發布影片，嘲笑懷孕妻子走路姿勢的影片引發輿論批評，雖有網友表示笑岔了氣，但有許多孕婦留言描述懷孕的不舒服，認為奧萊利不該取笑孕婦。

@dapperlaughs

Why do pregnant women walk like they’re about to kick the granny out of someone? 😭 @Shelley #funny #jokes #pregnant #pregnancy #comedy

♬ original sound - Dapper Laughs

紐約郵報（New York Post）報導，影片中奧萊利夫妻在一間超市，奧萊利的妻子雪莉（Shelley）大腹便便並走在奧萊利前方，她走向另外兩個人，奧萊利打趣問道，「為什麼孕婦走起路來像準備要打架？她（雪莉）就像喝完十瓶啤酒後從酒吧走出來的人」。

當雪莉走向一位超市員工和一位顧客時，奧萊利還叫雪莉「從這兩人開始打」，雪莉很明顯地覺得丈夫的笑話很煩人，她叫奧萊利「閉嘴」後轉身走人。

影片上架後很多婦女留言，批評奧萊利永遠不會懂懷孕的辛苦。很多人在上面分享孕期的痛苦，「我們很辛苦，寶寶很重又往下沉」、「我的兩腿間就像有個保齡球」、「那是你親身經歷過後才會知道的不舒服」、「寶寶的頭在子宮底部，那個姿勢走路會比較舒服」、「懷孕後期就像活在地獄」。

但也有很多奧萊利的粉絲對他的笑話買單，也分享自己取笑懷孕的另一半的經驗，還說自己看奧萊利的影片後笑岔了氣，也有人說懷孕的妻子當時走起路來就像一隻企鵝。

或許意識到自己引發爭議，奧萊利上周上傳體驗懷孕的影片。影片中他用保鮮膜將西瓜裝在肚子、兩顆類似柚子的水果裝在胸前，模擬女性懷孕後期彎腰拾物、躺床的不適，指該影片是「償還」（payback）。

這不是奧萊利第一次引發爭議。2014年他在倫敦一間夜總會表演時，當著現場超過一千位觀眾面前說一位女性觀眾「渴望被強暴」，隨後他的現場表演和電視演出雙雙被取消，奧萊利之後道歉，並解釋自己沒有想冒犯任何人。

TikTok

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