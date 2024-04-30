巴西男網紅凍齡有方 57歲被誤認為27歲 去夜店被擋

巴西網紅布蘭道分享減齡30歲的秘訣。(取材自Instagram)

巴西 網紅布蘭道（Edson Brandao）過去17年靠著健康飲食和規律運動等方式，讓他雖然已57歲但卻常被誤認為只有27歲，他說自己並沒有害怕變老，只是想維持年輕，他在社群媒體 分享自己的抗老祕訣，也公開他執行的包括充足睡眠、良好社交生活等10個凍齡秘方。

布蘭道生於1967年2月，來自巴西皮奧伊州（Piaui），他是作家、網紅和數位行銷公司負責人。

布蘭道說，他年輕時就對健身和健康議題感興趣，但沒有認真執行，直到40歲那年他開始意識到健康的重要性，決定嚴肅面對這個議題，他在社群媒體搜尋各種抗老方法，開始執行運動、健康飲食和有益心理健康 的活動。

布蘭道說，他每天都上健身房舉重和進行40分鐘的有氧運動，飲食方面確保每天攝入大量的蔬果和水分，還有嚴謹的保養步驟，一定要用抗老面霜，每周用一次泥面膜敷臉。

布蘭道說，很多人說他看起來像30歲、25歲甚至23歲，但他其實已經57歲了，人們知道他的真實年齡後都很驚訝且不相信他，他之前去挪威奧斯陸的夜店時，還因為沒有證件被拒絕入場。

布蘭道在自己的Instagram帳號（HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/IAMEDSONBRANDAO/?HL=EN）分享他的凍齡祕訣，他說很多人喜歡他分享的內容，但也有不少惡意留言，質疑他不可能57歲，還說他是透過醫美達到減齡效果。他說自己沒有做過醫美手術，只想透過自然的方式抗老。