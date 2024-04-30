我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

UCLA示威者 阻擋猶太學生上課或進圖書館

初夏旅行現是買票好時機 哪些地方機票便宜？

巴西男網紅凍齡有方 57歲被誤認為27歲 去夜店被擋

世界新聞網
巴西網紅布蘭道分享減齡30歲的秘訣。(取材自Instagram)
巴西網紅布蘭道分享減齡30歲的秘訣。(取材自Instagram)

巴西網紅布蘭道（Edson Brandao）過去17年靠著健康飲食和規律運動等方式，讓他雖然已57歲但卻常被誤認為只有27歲，他說自己並沒有害怕變老，只是想維持年輕，他在社群媒體分享自己的抗老祕訣，也公開他執行的包括充足睡眠、良好社交生活等10個凍齡秘方。

布蘭道生於1967年2月，來自巴西皮奧伊州（Piaui），他是作家、網紅和數位行銷公司負責人。

布蘭道說，他年輕時就對健身和健康議題感興趣，但沒有認真執行，直到40歲那年他開始意識到健康的重要性，決定嚴肅面對這個議題，他在社群媒體搜尋各種抗老方法，開始執行運動、健康飲食和有益心理健康的活動。

布蘭道說，他每天都上健身房舉重和進行40分鐘的有氧運動，飲食方面確保每天攝入大量的蔬果和水分，還有嚴謹的保養步驟，一定要用抗老面霜，每周用一次泥面膜敷臉。

布蘭道說，很多人說他看起來像30歲、25歲甚至23歲，但他其實已經57歲了，人們知道他的真實年齡後都很驚訝且不相信他，他之前去挪威奧斯陸的夜店時，還因為沒有證件被拒絕入場。

布蘭道在自己的Instagram帳號（HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/IAMEDSONBRANDAO/?HL=EN）分享他的凍齡祕訣，他說很多人喜歡他分享的內容，但也有不少惡意留言，質疑他不可能57歲，還說他是透過醫美達到減齡效果。他說自己沒有做過醫美手術，只想透過自然的方式抗老。

布蘭道分享他的10個減齡妙招，分別為攝入足夠水分、補充大量蔬果、保持運動、做好防曬、每天睡七至九個小時、執行適合自己的護膚流程、練習壓力管理、保持愉快的社交生活、維持正向思考和時常讓自己沉浸在會帶來快樂的嗜好或活動中。

巴西網紅布蘭道分享減齡30歲的秘訣。(取材自Instagram)
巴西網紅布蘭道分享減齡30歲的秘訣。(取材自Instagram)

社群媒體 巴西 心理健康

上一則

南非驚傳致命性新冠變種病毒？民眾囤口罩…衛生部回應了

下一則

英王查理三世患癌後恢復公務活動 王室稱「里程碑」

延伸閱讀

喝酒不好 中國網紅接連因飲酒過量離世

喝酒不好 中國網紅接連因飲酒過量離世
父母的健康 子女們的驕傲萬蜂牌巴西極品綠蜂膠 值得託付

父母的健康 子女們的驕傲萬蜂牌巴西極品綠蜂膠 值得託付
被懸賞通緝？500萬粉網紅「撞臉」命案逃犯驚嚇：不是我

被懸賞通緝？500萬粉網紅「撞臉」命案逃犯驚嚇：不是我
去夜店還被擋...57歲卻像27歲 巴西帥氣網紅分享凍齡秘訣

去夜店還被擋...57歲卻像27歲 巴西帥氣網紅分享凍齡秘訣

熱門新聞

日本富山市極東製藥商旗下的知名腸胃藥「正露丸」遭控檢測報告長年造假。(取自極東官網)

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

2024-04-26 23:50
現年75歲的英國國王查理三世今年2月宣布罹患癌症，但始終未透露是何種癌症或其他細節。(歐新社)

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

2024-04-26 11:36
美國日前已向烏克蘭交付射程300公里的MGM-140「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈，烏克蘭證實已取得這款射程300公里的飛彈；圖為ATACMS遠程飛彈發射的資料照。（美聯社）

北韓援俄長程飛彈 美轉念援烏 提醒MGM-140「不是魔彈」

2024-04-26 02:29
示意圖。(取自123RF)

他重溫34年前街景見老爸開車 還揪出副駕「驚人秘密」

2024-04-25 16:08
患有WILD罕見病的13歲女孩在英國手術後得到治癒，成為此病全球首例被治癒的病例。(截取自X@UHNM_NHS)

這罕見病全球只有21人患 華裔女孩成首位治癒者

2024-04-24 16:00
巴勒斯坦民防部21日從他們口中的納瑟醫院內部一處亂葬崗取出50具遺體。歐新社

美籲調查加薩走廊醫院亂葬崗 以軍反問：調查什麼？

2024-04-27 12:33

超人氣

更多 >
女撿流浪貓養店裡 見客人來纏著不放「跳肩膀撒嬌」

女撿流浪貓養店裡 見客人來纏著不放「跳肩膀撒嬌」
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

神秘透明生物 大量出現南加海岸 專家：千萬別碰

神秘透明生物 大量出現南加海岸 專家：千萬別碰
專家說 這類蔬菜優於任何補品

專家說 這類蔬菜優於任何補品