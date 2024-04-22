全球珊瑚礁 30年來4度集體白化

在全球氣候暖化下，珊瑚礁再現大規模白化浩劫；圖為巴西阿拉戈斯州（Alagoas）雅帕拉廷加（Japaratinga）珊瑚白化。（路透）

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）日前表示，全球正出現近30年來第4次大規模珊瑚白化現象，在海洋連月突破高溫 紀錄後，從澳洲 到美國佛羅里達州的珊瑚礁體系正瀕臨災難。

據報導，珊瑚白化造成的後果相當深遠，不僅影響海洋狀態，也波及人類生計、糧食安全和地方經濟。

酷熱或長時間的高溫壓力會導致珊瑚死亡，但若溫度下降，並削減過度捕撈和汙染等其他壓力來源，就仍有希望復原。

報導指出，NOAA珊瑚礁監測計畫協調員曼澤羅（Derek Manzello）說：「隨著全球海洋持續變暖，珊瑚白化現象愈來愈頻繁、愈來愈嚴重」。他說：「當這些現象足夠嚴重或時間足夠長，就可能導致珊瑚死亡，損及那些仰賴珊瑚礁維生的人」。

NOAA熱壓力監測計畫是依據1985年迄今的衛星測量。目前的珊瑚白化現象是有紀錄以來第4次，前3次分別在1998年、2010年、2016年發生。

由於海水溫度上升和氣候變化，造成珊瑚礁上的珊瑚白化死亡，根據美國機構研究，暖化已使全球珊瑚礁出現第4次大規模白化。（圖／123RF）

珊瑚與共生藻之間關係緊密，共生藻生存在珊瑚組織內部，為珊瑚供應主要養分來源。當海水過暖，珊瑚會驅逐共生藻，開始白化，並面臨患病和死亡風險。

自2023年初以來，整個熱帶地區都證實出現大規模珊瑚礁白化現象，包括美國佛州 、加勒比海、巴西和熱帶太平洋東部。

NOAA表示，佛州2023年的熱浪開始得較早，時間也較長，且比當地歷來記錄到的熱浪更熱。

澳洲大堡礁（Great Barrier Reef）是全球最大珊瑚礁系統，也是唯一可從太空看見的珊瑚礁，但也受到重創，南太平洋大片地帶、紅海等地也一樣。

澳洲環境部長皮伯塞克（Tanya Plibersek）說：「我們知道全球珊瑚礁遭受的最大威脅是氣候變遷。大堡礁也不能倖免」。

世界自然基金會（WWF）表示，全球約有8.5億人的糧食和工作要仰賴珊瑚礁，也需要珊瑚礁保護海岸線不受風暴和侵蝕威脅。

NOAA估計，全球已喪失30%到50%的珊瑚礁，若不採取行動實質介入，珊瑚礁可能在本世紀末徹底消失。

另據媒體報導，雖然保育人士和科學家正採取不同方式拯救珊瑚，但專家指出，治本方法始終是扭轉全球暖化趨勢。

為搶救珊瑚白化，菲律賓八打雁省（Batangas province），潛水員在巴安（Bauan）將獲救的珊瑚綁在珊瑚苗圃上。（路透）

移植基因 治標不治本

全球目前投入了數以十億美元計的資金應對珊瑚白化。在去年佛州因歷史高水溫而導致幾乎全部珊瑚白化後，NOAA與幾個伙伴展開行動，目標是在2040年令7個地區的珊瑚能夠自我修復。科學家的做法是將一些重點珊瑚品種移至陸上實驗室以「保存血脈」。

科學家又在人工礁石上植入珊瑚讓牠們發育成長，亦有科學家嘗試培育較能抵抗高溫的珊瑚，甚至利用基因改造技術培育抗熱品種。此外，科學家亦嘗試控制珊瑚的天敵生物數量，降低珊瑚受威脅程度。

澳洲著名珊瑚礁科學家休斯（Terry Hughes）說：「經50年的干預，珊瑚修復工作並未改變全球任何一處生態。」他舉例說，要增加大堡礁1%珊瑚覆蓋率就需2.5億件餐碟般大的人工培育珊瑚，那涉及數以十億美元計，要真正解決問題，是盡快減少溫室氣體排放。