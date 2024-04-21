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掩護純熟…馬來西亞1家5口只花7秒偷電玩 行竊片瘋傳

綜合報導
馬來西亞某商場店舖老闆在臉書發布監視器影片，見到一家五口在互相配合下偷竊商品，全程僅7秒，手法相當純熟。（視頻截圖）
馬來西亞某商場店舖老闆在臉書發布監視器影片，見到一家五口在互相配合下偷竊商品，全程僅7秒，手法相當純熟。（視頻截圖）

馬來西亞一間商場內的電玩遊戲店老闆近日在臉書公布監視器影片及截圖，指控一家五口在手法純熟的互相配合下，僅花七秒就偷走店內商品。原本老闆想在網上尋人，希望對方「付款」，但這家人並未現身，最終只好報警。影片曝光後引來網民熱議，有人看過影片都痛斥離譜，紛喊「一定要重判」。

香港01綜合馬來西亞媒體報導，馬來西亞關丹East Coast Mall一家電玩遊戲店老闆，日前在臉書公布監視器影片及截圖，表示一名長髮男子與家人在店內偷竊貨品，發文希望這家人返回付款。

根據老闆上傳的影片，一名身穿白色馬來服裝的長髮男子，當時與三名少年及一名婦女等與四名家人來到店內。影片可見，兩名少年走到貨架前，其中一人取下貨架上遊戲機手把，長髮男子與另一名少年到來會合，而長髮男接過手把後，把脫下來的白色布裙掛在手腕遮掩，並與家人離開。

另一段影片中，其中一名少年站在貨架徘徊，長髮男子偕同婦女一同走到貨架，並在少年及婦女掩護下，從貨架上取下一盒遊戲機電玩方向盤後轉身離開，全程僅花七秒就完成偷竊。

有網民稱，「必須抵抗這樣的惡劣行為，不然以後該怎樣出來做生意」、「一定要重判」另有網民認為，應該直接報警，不用給「還款」時間。

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