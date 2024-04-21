掩護純熟…馬來西亞1家5口只花7秒偷電玩 行竊片瘋傳

馬來西亞某商場店舖老闆在臉書發布監視器影片，見到一家五口在互相配合下偷竊商品，全程僅7秒，手法相當純熟。（視頻截圖）

馬來西亞一間商場內的電玩遊戲店老闆近日在臉書 公布監視器影片及截圖，指控一家五口在手法純熟的互相配合下，僅花七秒就偷走店內商品。原本老闆想在網上尋人，希望對方「付款」，但這家人並未現身，最終只好報警。影片曝光後引來網民熱議，有人看過影片都痛斥離譜，紛喊「一定要重判」。

香港 01綜合馬來西亞媒體報導，馬來西亞關丹East Coast Mall一家電玩遊戲店老闆，日前在臉書公布監視器影片及截圖，表示一名長髮男子與家人在店內偷竊貨品，發文希望這家人返回付款。

根據老闆上傳的影片，一名身穿白色馬來服裝的長髮男子，當時與三名少年及一名婦女等與四名家人來到店內。影片可見，兩名少年走到貨架前，其中一人取下貨架上遊戲機手把，長髮男子與另一名少年到來會合，而長髮男接過手把後，把脫下來的白色布裙掛在手腕遮掩，並與家人離開。

另一段影片中，其中一名少年站在貨架徘徊，長髮男子偕同婦女一同走到貨架，並在少年及婦女掩護下，從貨架上取下一盒遊戲機電玩方向盤後轉身離開，全程僅花七秒就完成偷竊。

有網民稱，「必須抵抗這樣的惡劣行為，不然以後該怎樣出來做生意」、「一定要重判」另有網民認為，應該直接報警，不用給「還款」時間。