展示未上鎖 日男偷走6.7萬美元金杯竟辯：喝東西用

日本百貨失竊純金杯已找到。（取材自X平台）

日本 近來發生一起竊盜事件。一名32歲男性趁著東京連鎖百貨分店日本橋高島屋舉辦「大黃金展」時，偷走一只價值1040萬6000（日圓，下同，約6.73萬美元）的金杯變賣給骨董商牟利，入手180萬（約1.16萬美元）。據了解，金杯的塑膠展示箱當時未上鎖，嫌犯也在行竊兩天後落網，並供稱原本想用金杯來喝東西。

中央社報導，根據東京警視廳，日本橋高島屋當時正在舉行「大黃金展」，展示與販售金製佛具、茶具等物品，而被竊的茶杯為展售品之一，售價1040萬6000日圓。

被竊的茶杯放在未上鎖的塑膠展示箱，監視器拍到一名男子把這個茶杯放進背包後離開現場。東京警視廳調查，這名男子的年齡大概介於20至30多歲，並戴著眼鏡，身穿灰色運動上衣與黑色長褲，背著灰色背包。

警視廳表示，男子被捕坦承犯案，並稱行竊當天就將偷來的茶杯賣給東京都江東區內收購骨董的業者。不過，警方並未在男子供稱的骨董商找到失竊的茶杯。在調查人員追查下，另在東京都台東區一間骨董商尋獲失竊茶杯。

據報導，男子還向警方供稱，他原本想用金杯來喝東西，但最後決定賣掉換錢。男子的父親表示，他從小體弱多病，經常叫救護車送醫，還兩度出現腦梗塞的重症。雖然從北海道到東京念大學、討生活，但是因為健康問題，工作一直不太順利。

這幾年男子父親也來到東京，兩人靠著微薄薪資和年金過著最低限度生活。如今男子竊盜，讓父親感到相當突然。