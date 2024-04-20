我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國籍無證移民 今年首季均值較去年12月減半

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

黑尾鷗築巢為鄰、鳥鳴徹夜擾眠 東京居民「糞」恨

綜合報導
黑尾鷗偏好棲息東京10層樓高的綠化建築物屋頂，生活空間入侵人類居所。（本報資料照片）
黑尾鷗偏好棲息東京10層樓高的綠化建築物屋頂，生活空間入侵人類居所。（本報資料照片）

黑尾鷗近年常在日本東京都內東京灣與隅田川附近地區的大樓與公寓等地築巢，當地政府頻頻接獲民眾抱怨遭鳥叫聲與糞便「騷擾」，甚至有民眾因此「徹夜難眠」。

日本「讀賣新聞」報導，東京都江東區1名男子經營的診所位在隅田川附近，他提到近年來聚集在當地的黑尾鷗就厭煩地說：「一想到今年又要聽到吵雜的鳥鳴聲在大樓之間迴盪以及遭遇大量的鳥糞，就覺得累人。」

黑尾鷗數年前起飛到隅田川附近，不管白天或夜晚常發出鳥叫聲，讓居民不堪其擾。民眾指出，「有人因此身心俱疲，嚴重影響居民生活環境」。

根據江東區公所，確認大量黑尾鷗飛至當地是2015年的事情，且牠們偏好棲息在約10層樓高的綠化建築物屋頂，因此鳥巢與鳥蛋也常出現在這些地方。

江東區公所調查，接獲相關陳情的數量從2014年度的3件，暴增到2022年度的197件，陳情內容包含「鳥糞弄髒洗好的衣物」，或是「因為尖銳的鳥叫聲徹夜難眠」。

由研究野鳥專家組成的「都心黑尾鷗研究會」等單位研判，黑尾鷗喜歡棲息在隅田川周邊，是因為附近高樓距離河水非常近，可能跟喜好的棲息環境相似有關。

東京都環境局處理相關業務的人員對此嘆氣地說：「起初是為了考量環境（推動綠化高樓層建築物），不過現在這些建物卻成為黑尾鷗築巢的地點。」

除了江東區之外，東京都墨田區、台東區、中央區、千代田區也出現被黑尾鷗影響的案例。都政府從各區公所蒐集資訊後，2021年度開始與專家研議因應對策。

根據日本的法規，鳥巢並非生物，因此建物的管理者等人可以摘除，不過「鳥獸保護法」禁止隨意捕獲黑尾鷗或是採集黑尾鷗鳥蛋。

對此，東京都政府2022年4月修訂「鳥獸保護管理事業計畫」，開放讓特定業者等在黑尾鷗繁殖期的3月至8月，於東京23區內摘除黑尾鷗的鳥巢與移走雛鳥。根據這項計畫，2022年度已經移除約30隻雛鳥、約600顆鳥蛋。

墨田區公所過去9年接獲的相關陳情暴增3倍，今年3月開始補助摘除費用；江東區公所2023年度在部分地區發放傳單，宣導民眾可以在屋頂裝防蟲網等防止黑尾鷗築巢。

江東區環境保全課課長佐藤生男指出：「若能引導黑尾鷗至東京都以外棲息當然比較好，但是很難改變鳥類的行為，呼籲民眾盡早做好準備。」

日本

上一則

小林製藥問題紅麴保健品 原料又查出異常化合物

下一則

「最強貓奴」墨西哥總統將宮內19浪貓列國家資產、編預算照顧

延伸閱讀

賴靜緣畫作 被東京都現代美術館收藏

賴靜緣畫作 被東京都現代美術館收藏
日本百貨失竊純金茶杯找到了 遭盜賣給骨董商

日本百貨失竊純金茶杯找到了 遭盜賣給骨董商
OpenAI亞洲首座據點 落腳東京

OpenAI亞洲首座據點 落腳東京
日本89歲爺爺 騎電單車600公里探望兒子 從神戶→東京騎了9天

日本89歲爺爺 騎電單車600公里探望兒子 從神戶→東京騎了9天

熱門新聞

皇室特派員大讚威廉（左）與凱特有自然的溫暖和讓人易於親近的魔力。（路透資料照片）

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

2024-04-15 10:13
CNN分析，伊朗於當地時間13日對以色列發動空襲，看似是災難性戰爭的開端，實際上是「演一場最壯觀的戲」。圖為以色列鐵穹系統攔截伊朗飛彈畫面。(新華社)

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

2024-04-14 22:10
伊朗軍事高官警告，若核設施遭到以色列襲擊，伊朗將立即對以方進行對應打擊。圖為伊朗民眾上街焚燒以色列國旗。(美聯社)

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

2024-04-18 22:02
4月13日在以色列特拉維夫拍攝的以色列國防部建築。(新華社)

中東4國領空關閉 伊朗警告美：勿支持以色列 否則將激烈回應

2024-04-13 20:44
喬治亞國會議場15日上演全武行，執政黨議員迪納瑞茲(Mamuka Mdinaradze)在台上發言時，一名反對黨議員衝上前朝他的頭部揮了一拳。(擷自YouTube@Sky News Australia)

喬治亞國會上演全武行 親俄議員被一拳毆飛

2024-04-16 17:05
伊朗革命衛隊於當地時間14日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列，美國官員表示，美軍位於中東地區防空系統已經截獲部分伊朗無人機，美國總統拜登收到消息緊急收假返回白宮。（路透）

伊朗出動上百架無人機、發彈攻擊以色列 美軍已擊落部分無人機

2024-04-13 19:19

超人氣

更多 >
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺
輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點
就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切

就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切