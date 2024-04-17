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112歲人瑞歿 日本再無「明治」出生男性 最高齡男由110歲接棒

綜合報導

日本最長壽男性薗部儀三郎傳出在3月下旬逝世，享嵩壽112歲。目前最長壽男性為住在神奈川縣的涌井富三郎，現年110歲的他出生於大正2年（1913）年，這代表著目前日本境內，已經不存在「明治年間」出生的男性國民。

日本共同社報導，居住於千葉縣的薗部儀三郎出生於明治44年（1911年11月6日），在廣島縣神石高原町的男性2022年11月過世後，薗部就以111歲成為全日本最高齡男性。他為日本最後一位出生於「明治年間」的男性，並經過厚生勞動省及多家國際級機構認證，曾經也名列世界上前十為年長的男性，日前去世，享嵩壽112歲又146天。

館山市政府基於遺屬意願，並未公開說明薗部去世的確切日期與時間，也沒有宣布死因等細節。

日本「朝日電視台」報導，目前日本境內最長壽的男性，為居住在神奈川縣厚木市的涌井富三郎，現年110歲。厚木市當局也表示，對於歷經大正、昭和、平成、令和的各種動盪，對涌井致上崇高的敬意，也期盼他能繼續健康的過生活。

而大正2年，正是目前赫赫有名的「寶塚歌劇團」前身、「寶塚歌唱隊」的創始年。同年11月，德川幕府末代將軍德川慶喜逝世。

日本每日新聞報導，涌井1913年11月28日出生，隔年爆發第一次世界大戰。

厚木市長山口貴裕說：「對於走過動盪時代的涌井先生，我在由衷表達敬意同時，也祈禱他未來能健康生活。」

厚木市政府基於涌井方面的意願，除了姓名及出生年月日外的資訊都不公布。

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