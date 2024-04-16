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米奇閃邊？唐老鴨占領東京迪士尼 到處是呱呱鴨

綜合報導
日本東京迪士尼樂園推出「唐老鴨的呱呱鴨城市」期間限定特別活動。圖為戴著王冠的唐老鴨站在寫著SUPER DUCK的花車上現身。（中央社）
日本東京迪士尼樂園推出「唐老鴨的呱呱鴨城市」期間限定特別活動。圖為戴著王冠的唐老鴨站在寫著SUPER DUCK的花車上現身。（中央社）

日本東京迪士尼樂園即日起至6月30日推出「唐老鴨的呱呱鴨城市」期間限定特別活動，從入口處花壇就被唐老鴨的頭像攻占，餐點與商品也推出限定款，花車活動更是由超級巨星唐老鴨擔任主秀，整個樂園換上唐老鴨的藍、白色基調。

中央社報導，「唐老鴨的呱呱鴨城市」把迪士尼樂園變成超級巨星唐老鴨的小鎮，各種裝飾物大變身。一天2場的遊行改為以唐老鴨為主秀的「呱呱慶典」，遊行人物穿上唐老鴨的藍、白、黃3色服裝，從迪士尼動畫工作室成立之初就有的反派人物皮特（Pete）也首次亮相。

日本東京迪士尼樂園門口的花壇圖樣從米奇頭像變成了唐老鴨。（中央社）
日本東京迪士尼樂園門口的花壇圖樣從米奇頭像變成了唐老鴨。（中央社）
日本東京迪士尼樂園推出「唐老鴨的呱呱鴨城市」期間限定特別活動，就連垃圾桶也跟著變...
日本東京迪士尼樂園推出「唐老鴨的呱呱鴨城市」期間限定特別活動，就連垃圾桶也跟著變身。（中央社）

遊行活動中，身披斗篷、戴著王冠的唐老鴨站在寫著SUPER DUCK的主要花車上現身，他的女友黛西與米奇、米妮則站在裝飾有唐老鴨水手帽的花車上替他應援。遊行隊伍身穿藍、白色服裝及招牌的白色鴨屁屁，一起隨音樂勁歌熱舞。

迪士尼樂園的全部裝飾改以唐老鴨為基調。入口處的花壇從原本的米奇頭像改成唐老鴨，大門上寫著「歡迎來到唐老鴨的呱呱鴨城市」，路旁處處可見寫著SUPER DUCK、GREAT DUCK的牌子。灰姑娘城堡前出現唐老鴨噴泉，園藝造景也變成唐老鴨的頭像形狀。

日本東京迪士尼樂園這款霜淇淋上頭點綴黃色腳掌形狀餅乾，就像是唐老鴨一頭栽進杯子裡...
日本東京迪士尼樂園這款霜淇淋上頭點綴黃色腳掌形狀餅乾，就像是唐老鴨一頭栽進杯子裡。（中央社）

餐廳更是推出期間限定餐點，像是點綴黃色腳掌形狀餅乾，還有就像唐老鴨一頭栽進杯子裡的霜淇淋，以及同樣設計成唐老鴨倒栽蔥的義大利麵等。

迪士尼樂園除了期間限定改成唐老鴨主題之外，長年來受遊客喜愛的「太空山」將在推出40年之後，於7月31日暫時走入歷史，目前正在進行最後倒數計時活動。

「太空山」是東京迪士尼樂園於1983年開園以來就有的元老級遊樂設施，以搭乘火箭在太空飛行為發想，因在黑暗空間快速起降、極速迴旋的刺激體驗而廣受歡迎。管理迪士尼的Oriental Land宣布將投入560億日圓全面改造「太空山」，於2027年重新開幕。

迪士尼 太空 義大利

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