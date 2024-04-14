我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工

聯合航空取消3架美國-中東班機 法航14日停飛以色列

旅居海外 日女回鄉狂掃貨破百公斤

綜合報導
一名住在英國的日本女性趁著回日本期間，一口氣爆買了超過100公斤的商品。（取材自Ｘ平台）
一名住在英國的日本女性趁著回日本期間，一口氣爆買了超過100公斤的商品。（取材自Ｘ平台）

許多人到日本旅遊，最期待的或許就是購物環節，例如許多日本品牌的藥妝、零食等等，總是令人愛不釋手。有一位長年旅居海外的日本女性，就在近期抽空回到日本時，竟然一口氣買了超過100公斤的商品，令人嘖嘖稱奇。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，一位名為RINA的日本女性，過去在一間IT企業上班，後來因為結婚辭職，隨後分別住在美國、新加坡、峇里島等地，現在則是旅居英國。

近來她回到日本，在回國之前，她就花了一年的時間，製作回來時的購物清單。總計她買了超過100公斤、350項大大小小的東西。食品的部分，就包括佛蒙特咖哩塊、可爾必思原液、小雞泡麵、日清泡麵、各種洋芋片、零食、茶包、高湯、味露、明太子醬和各種調味料等等。

食品之外，其他餐具類也有不少東西，像是筷子、碗、湯匙、解凍盤等等。藥妝類也收穫豐富，包括一些兒童類的感冒藥、電動牙刷、入浴劑等。為了小孩子，也買了許多離乳食品餐具、料理工具、繪本等等。

RINA表示，自從他開始住在國外，才發現到有很多東西在外面找不到，只有日本才有。她強調這些東西都不是衝動購物，而只是想帶點日本的好東西去英國，偶爾注意到就做筆記說「想買這個」，沒想到仔細一列就有這麼多，覺得日本不愧是發明大國。

日本 新加坡

上一則

伊朗空襲以色列 當地華人：一開始還以為是放煙花

下一則

土耳其纜車塔架倒塌 車廂被撞解體1死10傷

延伸閱讀

日本麥當勞推愚人節便當 網友還原菜色「真的有賣喔」

日本麥當勞推愚人節便當 網友還原菜色「真的有賣喔」
微軟加碼日本 擴AI研發

微軟加碼日本 擴AI研發
日本偶像天團「嵐」 5成員共創新公司

日本偶像天團「嵐」 5成員共創新公司
0卡路里食物放縱吃？低卡零食不等於健康 小心藏陷阱

0卡路里食物放縱吃？低卡零食不等於健康 小心藏陷阱

熱門新聞

越南房地產大亨張美蘭（中）因鉅額詐貸詐騙案，11日被胡志明市人民法院判處死刑。歐新社

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

2024-04-11 10:10
3名男子受困無人荒島，所幸急中生智用棕櫚葉排出「救命」（HELP）字樣獲救。(取自電視台畫面)

3人受困無人荒島逾一周 用棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

2024-04-11 21:05
4月13日在以色列特拉維夫拍攝的以色列國防部建築。(新華社)

中東4國領空關閉 伊朗警告美：勿支持以色列 否則將激烈回應

2024-04-13 20:44
伊朗革命衛隊於當地時間14日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列，美國官員表示，美軍位於中東地區防空系統已經截獲部分伊朗無人機，美國總統拜登收到消息緊急收假返回白宮。（路透）

伊朗出動上百架無人機、發彈攻擊以色列 美軍已擊落部分無人機

2024-04-13 19:19
英國王儲威廉王子（後排左二）11日傍晚被看見攜10歲長子喬治王子（後排中）現身第二大城伯明罕的維拉公園球場，觀賞英超球隊阿斯頓維拉的聯賽賽事。（取材自推特）

威廉在凱特宣布罹癌後首露面 攜長子喬治觀賞英超聯賽

2024-04-12 06:10
哈瑪斯領袖哈尼雅矢言，這場攻擊不會動搖他在停火協議談判中的目標和要求。(路透)

哈瑪斯領袖3兒4孫遭以軍空襲亡 痛批「懦弱的攻擊」：絕不投降

2024-04-10 20:55

超人氣

更多 >
奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣
在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定
洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次

洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次
紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區
全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房

全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房