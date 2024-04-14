旅居海外 日女回鄉狂掃貨破百公斤

一名住在英國的日本女性趁著回日本期間，一口氣爆買了超過100公斤的商品。（取材自Ｘ平台）

許多人到日本 旅遊，最期待的或許就是購物環節，例如許多日本品牌的藥妝、零食等等，總是令人愛不釋手。有一位長年旅居海外的日本女性，就在近期抽空回到日本時，竟然一口氣買了超過100公斤的商品，令人嘖嘖稱奇。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，一位名為RINA的日本女性，過去在一間IT企業上班，後來因為結婚辭職，隨後分別住在美國、新加坡 、峇里島等地，現在則是旅居英國。

近來她回到日本，在回國之前，她就花了一年的時間，製作回來時的購物清單。總計她買了超過100公斤、350項大大小小的東西。食品的部分，就包括佛蒙特咖哩塊、可爾必思原液、小雞泡麵、日清泡麵、各種洋芋片、零食、茶包、高湯、味露、明太子醬和各種調味料等等。

食品之外，其他餐具類也有不少東西，像是筷子、碗、湯匙、解凍盤等等。藥妝類也收穫豐富，包括一些兒童類的感冒藥、電動牙刷、入浴劑等。為了小孩子，也買了許多離乳食品餐具、料理工具、繪本等等。

RINA表示，自從他開始住在國外，才發現到有很多東西在外面找不到，只有日本才有。她強調這些東西都不是衝動購物，而只是想帶點日本的好東西去英國，偶爾注意到就做筆記說「想買這個」，沒想到仔細一列就有這麼多，覺得日本不愧是發明大國。