高跟鞋底疑有「阿拉」 大馬鞋商遭查

大馬鞋商Vern's一款高跟鞋鞋底標誌被認為是阿拉字眼，但鞋商強調無意侮辱任何宗教，設計靈感是源自鞋子的繩索影子。（取材自臉書）

KK超商 「阿拉」襪案尚未落幕，大馬又發生有高跟鞋底出現類似「阿拉」字眼圖案的風波，大馬伊斯蘭發展局介入調查，傳喚負責人說明。

大馬媒體報導，一名穆斯林在商場購買高跟鞋，返家後赫然發現跟鞋底出現貌似「阿拉」字眼圖案。大馬鞋商Vern's隨後發表道歉聲明，說明無意製作貶抑或侮辱任何宗教或信仰的標誌設計，這個設計靈感源自高跟鞋的繩索影子。Vern's並停產這款高跟鞋。

通訊及多媒體委員會（MCMC）發表聲明，提醒大馬民眾莫再透過社群媒體 平台分享或上傳任何涉及種族、宗教與王室（3R）議題的挑釁內容。委員會籲請各方讓大馬伊斯蘭發展局（Jamim）與有關單位介入調查。

主管宗教事務的大馬首相署（宗教事務）部長穆罕默德納因也指示大馬伊斯蘭發展局進行調查，傳喚鞋商負責人說明。

這起事件再度在穆斯林社群引發關注，巫統青年團（Umno Youth）團長阿克馬（Muhamad Akmal Saleh）一度要求業者要在24小時內提出解釋，否則發起抵制。

不過，土著團結黨（PPBM）青年團團長袁懷紹（Wan Ahmad Fayhsal）透過社群媒體平台發文說，穆斯林的一舉一動要基於知識，絕對不能偏執思考或魯莽情緒，將所有的問題都視為挑戰伊斯蘭教。

他認為，如果穆斯林不能理解勸善戒惡的伊斯蘭教教義，就會製造問題，所有要制止的不良事情必須要明確且證據確鑿。對於大馬鞋商Vern's高跟鞋底出現貌似「阿拉」字眼圖案風波，袁懷紹說，這顯然沒有違背伊斯蘭教教法。

民主行動黨（DAP）雪蘭莪州（Selangor）社青團團長王俊偉（Wayne Ong）則痛批阿克馬發動抵制KK超商後，如今又有如「杯弓蛇影」後遺症，再度唯恐天下不亂。