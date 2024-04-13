法國博物館展動物屍體？ 真相是紡織雕塑

藝術家塔瑪拉的作品。（取材自Instagram）

殘缺的肢體和肋骨，被血淋淋的倒掛著，這些彷彿掛在屠宰場金屬鉤上的「動物屍體」其實是來自藝術家塔瑪拉（Tamara Kostianovsky）紡織雕塑作品；法國Chasse et de la Nature博物館 將於4月23日至9月22日舉辦展覽，這也是塔瑪拉在法國的首次大型回顧展。

這系列作品都是塔瑪拉用廢棄的衣物布料製作的，自然的膚色、血淋淋的韌帶、紋理豐富的動物脂肪，展示藝術家的獨特創作；這些作品將記憶、暴力和人與自然的共生關係融合在獨特的雕塑作品中，反思我們與世界和存在的關係、肉體與環境之間的關係。

塔瑪拉的紡織雕塑通常採用動物屍體的形式，是在探討人類和動物的暴力主題。

塔瑪拉覺得只有露骨的現實主義表現形式才能讓人對這一主題有更深層次的思考。「血淋淋」的呈現方式，也許才能更加發人深省。

塔瑪拉-科斯蒂亞諾夫斯基1974年出生於耶路撒冷，在阿根廷長大，現居美國，畢業於波士頓 大學和佛羅里達大學，她為當代藝術帶來世界性的視角。