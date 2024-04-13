我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日菲峰會引中強烈反彈 學者：中在南海對菲會更強勢

基努李維傳結婚喜訊 自家豪宅娶藝術家女友

法國博物館展動物屍體？ 真相是紡織雕塑

綜合報導
藝術家塔瑪拉的作品。（取材自Instagram）
藝術家塔瑪拉的作品。（取材自Instagram）

殘缺的肢體和肋骨，被血淋淋的倒掛著，這些彷彿掛在屠宰場金屬鉤上的「動物屍體」其實是來自藝術家塔瑪拉（Tamara Kostianovsky）紡織雕塑作品；法國Chasse et de la Nature博物館將於4月23日至9月22日舉辦展覽，這也是塔瑪拉在法國的首次大型回顧展。

這系列作品都是塔瑪拉用廢棄的衣物布料製作的，自然的膚色、血淋淋的韌帶、紋理豐富的動物脂肪，展示藝術家的獨特創作；這些作品將記憶、暴力和人與自然的共生關係融合在獨特的雕塑作品中，反思我們與世界和存在的關係、肉體與環境之間的關係。

塔瑪拉的紡織雕塑通常採用動物屍體的形式，是在探討人類和動物的暴力主題。

塔瑪拉覺得只有露骨的現實主義表現形式才能讓人對這一主題有更深層次的思考。「血淋淋」的呈現方式，也許才能更加發人深省。

塔瑪拉-科斯蒂亞諾夫斯基1974年出生於耶路撒冷，在阿根廷長大，現居美國，畢業於波士頓大學和佛羅里達大學，她為當代藝術帶來世界性的視角。

展覽以展廳中由回收衣物改造而成的樹樁森林拉開序幕，這是塔瑪拉為這次展覽特別設計的，是原創的不朽作品。

藝術家塔瑪拉的作品。（取材自Instagram）
藝術家塔瑪拉的作品。（取材自Instagram）

博物館 波士頓

上一則

伊朗恐動用逾百無人機和數十枚飛彈攻以 美派2驅逐艦就位

下一則

日相岸田暫不考慮解散眾院 專注刻不容緩課題

延伸閱讀

家中藏70公斤大麻 法國東部城鎮市長被捕

家中藏70公斤大麻 法國東部城鎮市長被捕
遵守美要求 ASML將拒絕中國維修需求

遵守美要求 ASML將拒絕中國維修需求
慶國家手工日 河濱博物館活動多

慶國家手工日 河濱博物館活動多
國家手工日 南加內陸多家博物館辦手工製作活動

國家手工日 南加內陸多家博物館辦手工製作活動

熱門新聞

越南房地產大亨張美蘭（中）因鉅額詐貸詐騙案，11日被胡志明市人民法院判處死刑。歐新社

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

2024-04-11 10:10
3名男子受困無人荒島，所幸急中生智用棕櫚葉排出「救命」（HELP）字樣獲救。(取自電視台畫面)

3人受困無人荒島逾一周 用棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

2024-04-11 21:05
英國王儲威廉王子（後排左二）11日傍晚被看見攜10歲長子喬治王子（後排中）現身第二大城伯明罕的維拉公園球場，觀賞英超球隊阿斯頓維拉的聯賽賽事。（取材自推特）

威廉在凱特宣布罹癌後首露面 攜長子喬治觀賞英超聯賽

2024-04-12 06:10
哈瑪斯領袖哈尼雅矢言，這場攻擊不會動搖他在停火協議談判中的目標和要求。(路透)

哈瑪斯領袖3兒4孫遭以軍空襲亡 痛批「懦弱的攻擊」：絕不投降

2024-04-10 20:55
以色列特拉維夫拉馬特艾維夫醫療中心的醫生們2016年6月在泌尿外科手術室使用以國開發的光動力療法，治療病患的攝護腺癌腫瘤。（路透）

研究示警攝護腺癌新病例恐在20年內倍增 專家：有2點要注意

2024-04-05 08:23
以色列軍方精銳網路情報部門「8200部隊」是全世界最強大的監控機關之一，指揮官身分嚴格保密，但衛報5日揭露現任指揮官的姓名，並且描述了他是怎麼在網路上暴露身分。（照片翻攝：parstoday.ir）

用筆名上網出書洩露數位足跡 以軍精銳網路情報部門指揮官身分曝光

2024-04-06 06:15

超人氣

更多 >
布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔
體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它
18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了
辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取
修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚

修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚