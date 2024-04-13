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日本寵物10年釀54起火災 近半誤按開關

綜合報導
寵物單獨留在家中時，要留意誤按壓瓦斯爐或電磁爐開關引發災禍；示意圖。（取材自微博）
寵物單獨留在家中時，要留意誤按壓瓦斯爐或電磁爐開關引發災禍；示意圖。（取材自微博）

日本製品評價技術基盤機構（NITE）彙整得知，截至2022年度止的10年內，總計有54起火災跟家裡飼養的寵物有關，近半數都是犬貓於飼主外出期間誤按壓瓦斯爐或電磁爐開關引發。

日本時事通信社報導，NITE負責人員呼籲，飼主外出前應確實採取關閉瓦斯總開關等多重對策。

NITE表示，54起火災之中有26起是寵物按壓到瓦斯爐或電磁爐開關，其中有兩起導致貓咪死亡；另外有17起是寵物便溺等排泄物滲入電器產品導致，還有七起是寵物咬斷配線設備等裝置造成短路所引發。

誤按壓到瓦斯爐等開關的26起火災中，有19起是由貓引起、六起由狗引發，剩下的一起是小羊造成。

根據彙整資料，除上述26起跟瓦斯爐等開關相關的火災以外，其他火災可以看到貓經常對擺放於高處的電子產品排尿，而狗則經常咬斷配線設備，原因被認為跟貓狗特有的習性有關。

NITE指出，作為預防火災發生的對策，飼主若要外出並把寵物單獨留在家中時，應關閉瓦斯爐的總開關及拔掉電磁爐插頭。

NITE提到，飼主也可以在外出時將寵物關進籠內，或是不要在瓦斯爐及電磁爐附近擺放吸引寵物興趣的物品，「希望大家採取雙重或三重對策，來保護家人及寵物的生命安全」。

寵物貓踏到廚房電陶爐開關引發火警。（本報資料照片）
寵物貓踏到廚房電陶爐開關引發火警。（本報資料照片）

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