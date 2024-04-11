日本長青漫畫「足球小將翼」 結束43年連載

連載超過40年的日本長青漫畫「足球小將翼」結束連載。(本報資料照片)

連載時間橫跨43年的日本 長青漫畫「足球 小將翼」系列已於4月4日結束連載，作者高橋陽一表示，由於體能狀況衰退，加上漫畫產業結構不斷變化，才選擇結束連載系列。

隨著最新發售的「足球小將雜誌 vol.20」結束連載，高橋陽一仍會以鉛筆畫繼續創作、連載，高橋說：「雖然沒有上色和陰影，但這將加快我的寫作速度，讓大家能夠看到故事的發展。」目前在「足球小將翼 WORLD」官方網站，「足球小將翼 Rising Sun FINALS」第一話已公開試閱。

中央社引述法新社報導，高橋陽一於1981年開始創作足球技術高超少年大空翼的漫畫，自此風靡全球，阿根廷足球巨星梅西 （Lionel Messi）和西班牙傳奇中場伊涅斯塔（Andres Iniesta）等運動員都曾受到此漫畫啟發。

現年63歲的高橋陽一稍早在雜誌宣布，該系列漫畫結束連載理由是，他年事已高，同時眼睛患有老花眼且容易頭暈，健康狀況大不如前。

他在給讀者的信中寫道：「這不是一項容易的決定，可能會讓那些喜歡『足球小將翼』的讀者感到失望和悲傷，但我希望你們能理解我的決定。」

據信「足球小將翼」系列已在100多個國家發行，其中日本國內發行量超過7000萬本，海外發行量則逾1000萬本。