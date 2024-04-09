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德國喊保育大象 波札那總統嗆：送2萬頭給你們

編譯徐榆涵／綜合報導
由於狩獵戰利品進口爭議，波札那總統威脅要送2萬頭大象給德國。（歐新社）
由於狩獵戰利品進口爭議，波札那總統威脅要送2萬頭大象給德國。（歐新社）

由於狩獵戰利品進口爭議，波札那總統近日威脅要送2萬頭大象給德國，並要求讓象群們可以在德國自由漫步。

衛報報導，德國環境部今年稍早出於對盜獵問題的擔憂，呼籲對狩獵戰利品進口實施更嚴格限制。然而，波札那總統馬西西（Mokgweetsi Masisi）向德國畫報指出，禁止進口狩獵戰利品只會讓波札那人陷入貧困。

馬西西認為，保育工作導致大象數量激增，狩獵是控制大象數量的重要手段。波札那於2014年禁止戰利品狩獵，但在當地社區的壓力下於2019年取消限制。該國現在發放年度狩獵配額。

馬西西表示，象群造成財產損失、毀損農作物並踩踏人類，稱「坐在柏林對波札那事務發表高見很容易。我們正在為世界保護這些動物付出代價。」

他表示，德國人應該「按照你們試圖告訴我們的方式與動物一起生活」，強調「這不是開玩笑」。波札那境內已有逾13萬頭大象。

馬西西說，「我們也願意向德國提出這樣的提議，我們不接受拒絕」，「如果你們這麼喜歡大象，那們請接受我們贈送的這份禮物。」

對此，德國環境部發言人表示，身為歐盟最大的狩獵戰利品進口國之一，德國正與波札那等受到進口限制影響的非洲國家談判，「我們有責進一切努力，確保狩獵戰利品的進口可持續且合法」。

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