澳洲華裔男與侄子爭產 為驗DNA竟偷開棺割哥哥耳朵

澳洲一名男子，為與侄子爭奪兄長遺產，竟偷偷割下哥哥的耳朵；示意圖。（圖／123RF）

為了爭產可以做到這地步！澳洲 有名華裔 男子，為了與侄子爭奪哥哥死後遺下約百萬澳元(約65.9萬美元)的物業，竟擅自偷偷打開棺材並割下哥哥的一小部分耳朵，作為與侄子進行DNA 鑑定之用，以確認兩人是否親生父子。這一離譜行徑終被喪葬公司揭發，他因干擾屍體被判處罰款，法官更已證實了侄子是哥哥的親生兒子身分。

香港01綜合外媒報導，居於澳洲雪梨的華裔男子李建明，於2022年因肺病離世，遺下一棟價值百萬澳元的物業，其弟李建忠則認為，哥哥的遺產他和91歲年老母親應該有份，可用作供養貧困的母親。

李建忠爭產的最大對手，是他的姪子李成章，由於姪子鬍子濃密，常被開玩笑質疑他不是李家血脈。李建忠真的起了疑心，認為李成章並不是哥哥親生骨肉，要求侄子做DNA比對，但遭拒絕。李建忠後來向喪葬公司提出要求，想在哥哥遺體火化前取一些皮膚、頭髮等樣本作驗證，但喪葬公司稱須經侄子同意才可給他，最後仍被拒絕。

弟弟李建忠為取得DNA樣本而失去理智，他在哥哥喪禮舉行時，和兒子擅自打開棺材和屍袋，偷偷割下哥哥的耳朵一小部分，再用塑膠袋包好放進玻璃杯內，再存放在冰櫃冷藏保存，一年多以後才給實驗室檢驗。

不過，實驗室須證明耳朵是透過合法管道取得，李建忠竟要求喪葬公司簽署證明文件，終被揭發離譜行為，他最後因干擾屍體被罰款1500澳元(約988美元)。

李建忠其後曾解釋，割下哥哥耳朵是擔心頭髮做DNA鑑定不夠準確，「我不是壞人，做這件事也很惶恐，但沒有其他辦法解決這個問題才出此下策」。李建忠和侄兒李成章的遺產爭奪戰仍繼續，但法官已經認定李成章是李建明的親生兒子。