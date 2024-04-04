工作時可追劇、打怪 澳洲家具試坐員20天賺1.3萬元

澳洲一間家具公司近日誠徵座椅試坐員，工作時可追劇或打電動，半年後的酬勞為2萬澳元；示意圖。（圖／123RF）

你有想過每天只要坐在沙發上追劇、玩電動打怪，薪水就能輕鬆入帳嗎？不少上班族每天的工作內容一成不變，不僅薪水不多，還累得要死。然而近日澳洲 傳出一項特殊職業，在工作時間可以追劇或打電動，半年後的酬勞為2萬澳元（約1.3萬美元），神仙職缺令人羨慕。

綜合媒體報導，澳洲一間家居用品和家具零售商 「Temple & Webster」日前招募座椅試坐員，產品負責人羅傑（Roger Wei）說明，這些試坐員們需要在20天內測試完200張椅子，他們被要求坐在舒適的座椅上進行各種活動，活動則不限制，因此不論想要追劇、打電動、上網，或是吃飯都可以。

羅傑指出，由於這是一份短期工作，需要在6個月內完成20天測試才能獲得2萬澳元的酬勞。不過也因為公司倡導彈性工作，強調試坐員不需要連續8小時都坐在上面，因此將會與試坐員商討最合適的工作時間。

除此之外，澳洲也有其他特殊的工作，如「輪胎裝修學徒」。據了解，該職缺每年可享長達4個月的休假，年薪約為10萬美元，而隨著工作經驗增加，薪水也會逐步調漲。然而值得一提的是，因礦區工作存在著高風險，須長時間受烈日曝曬，所以即使薪水高，也幾乎沒有人願意嘗試。